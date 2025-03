Police Algérienne : La DGSN lance une nouvelle plateforme pour renforcer la protection des citoyens

Une nouvelle étape dans la modernisation des services de sécurité publique a été franchie hier, jeudi, avec le lancement officiel de la plateforme numérique des services de police.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la qualité des services sécuritaires offerts aux citoyens et à garantir la protection des personnes et des biens. Selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, lors d’une visite de travail dans la wilaya de Constantine.

Le ministre était accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui. Cet événement coïncide avec les célébrations du 63e anniversaire de la Fête de la Victoire et s’aligne sur les efforts de l’État pour digitaliser les services publics et offrir des prestations sécuritaires à la hauteur des attentes des citoyens.

Sécurité publique : une nouvelle plateforme pour faciliter les démarches des citoyens

La nouvelle plateforme a été inaugurée lors de la cérémonie d’ouverture du deuxième siège de la sécurité urbaine au pôle urbain de Bekira, située dans la commune de Hamma Bouziane L’événement s’est déroulé en présence du wali de la wilaya, ainsi que des autorités civiles, militaires et judiciaires locales.

Conçue par des cadres et des ingénieurs de la Sûreté nationale, cette plateforme numérique a été pensée pour être accessible facilement via un simple scan d’un code QR. Son objectif principal est d’améliorer la prise en charge des citoyens se rendant dans les commissariats de police répartis sur l’ensemble du territoire national.

Elle permet également de mesurer, de manière interactive et numérique, le niveau de satisfaction des usagers concernant les services de sécurité.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de cette plateforme, la DGSN a mis à la disposition du public une vidéo explicative.

Cette innovation s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation et de digitalisation des services publics, reflétant la volonté des autorités de répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de sécurité et de transparence.

