Polémiques et révélations chocs sur Cyril Hanouna et TPMP dans « Complément d’Enquête »

Après des mois d’investigations, la chaine de télévision française, France 2 dévoilera enfin jeudi 30 novembre le très attendu « Complément d’Enquête » consacré à l’animateur emblématique de TPMP (Touche pas à mon poste), Cyril Hanouna. L’enquête lève le voile sur des débats artificiels, des promesses d’anonymat bafouées, des intimidations et des insultes.

Pour comprendre les rouages de TPMP, l’émission phare de Cyril Hanouna, la journaliste Virginie Vilar a interrogé une trentaine de collaborateurs directs. Quinze d’entre eux ont dénoncé un « climat difficile », souvent sous couvert d’anonymat.

Cyril Hanouna est décrit par une source anonyme comme un « gourou » imposant un climat dégradant, ayant le pouvoir de retirer ses chroniqueurs de l’antenne à sa guise. Le documentaire révèle également qu’il aurait « briefé » ses équipes pour influencer l’opinion sur la peine de mort lors d’un fait divers impliquant une enfant.

Le documentaire revient sur le style « sanguin et fleuri » de l’animateur, soulignant plusieurs polémiques qui ont valu des mises en garde et sanctions de l’Arcom à C8, comme la présentation à tort de personnes comme étant des policiers de la Brav-M, générant des amendes importantes.

Notamment, le documentaire révèle la divulgation d’informations personnelles d’invités malgré la promesse d’anonymat, suscitant des réponses évasives de la part de la direction de production.

Cyril Hanouna est décrit comme un « gourou » par une source, mais son défenseur, Arnaud Lagardère, affirme qu’il voulait être considéré comme un « journaliste au sens noble du terme ». Une nuance qui soulève des questions sur la véritable nature de l’animateur.

Le documentaire, selon Virginie Vilar, ne cherche pas à « dézinguer » Cyril Hanouna mais à « décortiquer la mécanique de l’émission », comme l’affirme également le présentateur, Tristan Waleckx.

🔴 "Il y a dix ans, Cyril Hanouna était un amuseur. Ces dernières années, il s’est transformé presque en animateur de débat politique, en journaliste", note Tristan Waleckx de @Cdenquete. “Ils n’en ont pas la déontologie. Ils vont bidonner les séquences, balancer leurs sources.” pic.twitter.com/LHM6cAQoOH — franceinfo (@franceinfo) November 30, 2023

Polémique et refus d’interview de Hanouna

La diffusion du documentaire jeudi à 23 heures marque la fin d’une longue polémique entre France 2 et le puissant animateur de 49 ans. Hanouna a refusé toute interview, contrairement au rappeur Booba, détracteur de Cyril Hanouna, qui intervient en fin d’émission.

En mai, Hanouna avait annoncé la fin de « Complément d’Enquête », mais a plus tard qualifié cela de « vanne ». La bande-annonce diffusée lundi dans TPMP attribue à Hanouna une fortune « estimée à 85 millions d’euros », un chiffre qu’il conteste.

Virginie Vilar, malgré son expérience, qualifie cette enquête comme la plus compliquée de sa carrière, confrontée à des manœuvres d’intimidations et des accusations de faux témoignages. Une enquête qui souligne la peur de représailles de sources anonymes.

Télérama pointe une forme d’omerta au sein des médias de l’empire Bolloré sur Cyril Hanouna. L’émission rapporte la moitié des revenus publicitaires de C8, soit 7,5 millions d’euros en septembre, selon « Complément d’Enquête ».

L’émission TPMP, mêlant divertissement et débats d’actualité, fait face régulièrement aux critiques pour ses clashs et la diffusion de fausses informations. Ses défenseurs arguent toutefois qu’elle attire un public plus populaire que les émissions équivalentes.

Jacques Cardoze, ancien présentateur de « Complément d’Enquête » et désormais chroniqueur de TPMP, prépare un contre-documentaire pour C8, accusant le magazine de France 2 de « dérive » et de politisation à gauche. La controverse autour de Cyril Hanouna semble loin de s’apaiser.