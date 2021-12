Le changement de recette de « La Vache qui rit Original » n’est pas passé inaperçu pour le consommateur algérien qui dénonce sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, une « publicité mensongère ». Mais de quelle publicité parlent-ils ?

Il s’agit de la publicité diffusée ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Cette dernière fait la promotion de la baisse du prix de La Vache qui rit Original (de 200 à 170 dinars algériens), mais elle ne précise pas le changement de recette, à savoir la transition de fromage fondue à préparation fromagère.

En effet, la mention « préparation fromagère » est précisée dans les produits vendus ; alors que dans la publicité, le groupe français a complètement « zappé » cette mention en mettant seulement en avant la baisse de prix. Ce qui a provoqué la colère des consommateurs qui se sont dirigés vers les réseaux sociaux pour dénoncer cette Pub, jugée « mensongère ».

La réaction de La Vache qui rit

Face à cette polémique, le groupe Bel, représentant de La Vache qui rit en Algérie, a vite réagi. Dans une mise au point parvenue à notre rédaction, le groupe français a apporté des précisions sur cette nouvelle recette.

« Le lait et le fromage restent les ingrédients principaux de La Vache qui rit Original, et l’ensemble des ingrédients sont de haute qualité et rigoureusement sélectionnés. Cette recette est une spécialité fromagère et cela est clairement mentionné sur la face avant de la boîte, en ligne avec la réglementation Algérienne en vigueur », lit-on dans la mise au point du groupe Bel.

« La boîte est le vecteur principal de communication pour le consommateur. Nous respectons les standards internationaux les plus exigeants de qualité à travers un process rigoureux de qualité et de sécurité alimentaire. L’usine de La Vache qui rit en Algérie est d’ailleurs la seule unité de production de l’industrie fromagère du pays certifiée ‘’Food Safety’’ sans discontinuité depuis 2018 », a ajouté la même source.

En résumé, La Vache qui rit Original est constituée de lait et de fromage, mais le produit contient également d’autres ingrédients naturels. Une recette utilisée par les industriels pour baisser le cout de la production ainsi que le prix final.