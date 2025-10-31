Polémique sur les « questions en anglais » : Algérie Poste fait le point sur son concours

Algérie Poste est sortie de son silence pour répondre à la polémique suscitée sur les réseaux sociaux concernant la formulation des questions de son récent concours en ligne, qui, selon certains candidats, étaient rédigées en langue anglaise. L’institution a, par la même occasion, salué la « réussite totale » de cet événement inédit.

Algérie Poste rejette la faute sur la traduction automatique des candidats

Dans un communiqué publié ce vendredi 31 octobre 2025, Algérie Poste a tenu à clarifier la situation en affirmant que les questions d’examen étaient initialement proposées en arabe, en anglais et en français.

L’organisme organisateur impute la présence de l’anglais aux candidats eux-mêmes. Il explique que certains utilisateurs ont activé la fonction de traduction automatique sur leur appareil (téléphone ou ordinateur), entraînant la traduction des questions par leur navigateur.

Algérie Poste décline toute responsabilité concernant ces traductions automatiques, soulignant qu’elles résultent uniquement des paramètres personnels choisis par les candidats.

Plus de 7 200 candidats retenus après l’évaluation de la rapidité et l’exactitude

Malgré les difficultés techniques et les controverses, le concours a enregistré près de 130 000 candidatures pour seulement 789 postes à pourvoir.

L’institution a présélectionné entre 8 et 10 candidats par poste, aboutissant à un total de 7 223 candidats qui seront convoqués pour un entretien devant les commissions de sélection de wilayas.

Algérie Poste a également précisé les deux critères objectifs utilisés pour l’évaluation des candidats :

La rapidité de réponse.

Le nombre de réponses correctes.

Ce mécanisme explique la non-retenue de certains candidats qui, bien qu’ayant répondu correctement, l’ont fait plus lentement.

Algérie Poste recense 1 422 difficultés liées aux « équipements obsolètes des utilisateurs »

Enfin, Algérie Poste a signalé 1 422 cas de difficultés d’accès durant le concours. Ces problèmes étaient souvent liés à des contraintes matérielles mineures de la part des utilisateurs, telles que :

La défaillance de batteries.

L’utilisation d’appareils obsolètes.

D’autres contraintes techniques.

L’institution conclut en réaffirmant le succès de ce concours national, le qualifiant de pari gagné. Rappelons que le premier concours organisé par Algérie Poste avait connu un fiasco retentissant. Une panne technique majeure avait empêché le déroulement normal des épreuves numériques, entraînant le report du concours et le limogeage de plusieurs responsables en charge de son organisation.

