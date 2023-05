Polémique sur le caftan : les célébrités marocaines répondent aux Algériens

La rivalité entre les Algériens et les Marocains ne s’arrête jamais. Le sujet qui fait actuellement le grand débat entre les deux peuples est le Caftan. En effet, tout a commencé lorsqu’un influenceur syrien a posté les images d’une cérémonie de mariage.

Le mariage avec une ambiance 100 % maghrébine, notamment repas, henné, tenues traditionnelles … a suscité une polémique auprès des internautes. Notamment au sujet du Caftan. Face aux Marocains qui cherchent à accaparer cette tenue traditionnelle, les Algériens ne sont pas restés les bras croisés et ont réagi en défendant les origines algériennes du caftan.

En effet, de nombreuses influenceuses et célébrités algériennes se sont engagées dans ce mouvement, de promouvoir l’héritage historique de nos ancêtres et de mettre en avant le patrimoine culturel algérien à l’étranger. D’ailleurs, l’influenceuse NahlaTv compte parmi les personnes qui ont adopté cette démarche de défendre les origines algériennes du caftan.

Les célébrités marocaines répondent aux Algériens au sujet du Caftan

Le caftan, cet habit féminin, a toujours été et sera jusqu’à l’éternité une tenue symbolisant la féminité, l’élégance et la pudeur. Il est arboré par la gent féminine dans de nombreuses occasions. Notamment, lors des fêtes de mariage et des fiançailles. Hérité de génération en génération, le caftan a été sublimé par une touche de modernité, par les plus célèbres stylistes algériens lors des défilés internationaux.

Quant au débat sur la paternité du caftan, Nahla TV n’est pas la seule à se dévoiler sur la toile en arborant cette magnifique tenue traditionnelle. En effet, de nombreuses célébrités marocaines ont fait de même pour mettre à l’honneur le caftan, mais aussi pour accaparer cet habit.

Parmi ces dernières qui ont lancé une compagne sur les réseaux sociaux pour réclamer la paternité du caftan, les deux chanteuses Hadjar Adnane et Noura El Oultiti, mais aussi l’animatrice marocaine Bouchra Dou, et d’autres noms comme Raja Belmir et Basma Boussir. Ces célébrités du voisin marocain n’ont pas hésité à poster des photos et des vidéos d’elles-mêmes en caftan.

