Polémique sur la suppression de la philosophie : Saâdaoui recadre les enseignants

Face aux vives protestations d’enseignants, d’universitaires et d’acteurs du monde culturel, le ministre de l’Éducation nationale est enfin sorti de sa réserve. Mohamed Seghir Saâdaoui s’est exprimé sur la polémique suscitée par la prétendue suppression de la matière de philosophie de l’enseignement secondaire.

Ces éclaircissements sont intervenus en réponse à une lettre ouverte adressée au ministre par l’écrivain et chercheur Karim Djeddi. Publiée deux jours plus tôt sur son compte Facebook sous le titre « L’exclusion de la philosophie est une annonce de la mort de la raison », cette missive avait suscité un vaste élan de solidarité et le soutien de nombreux universitaires.

L’auteur de la lettre a salué la réactivité du ministre face à l’inquiétude de la communauté éducative et scientifique, soulignant sur son compte personnel que cette démarche « traduit un esprit de responsabilité et rapproche l’administration des citoyens et de la presse ».

Suppression de la philosophie dans les lycées : La réponse officielle du ministère de l’Éducation

Le chercheur a ainsi rendu publique la réponse du ministre Saâdaoui, dans laquelle ce dernier affirme : « C’est avec un grand sens des responsabilités que j’ai pris connaissance de votre interrogation concernant la suppression de la philosophie dans le secondaire », tout en saluant l’intérêt porté par les enseignants aux réaménagements pédagogiques proposés par le ministère.

Cependant, avant d’aborder le fond du sujet, le membre du gouvernement s’est dit surpris de voir un enseignant s’engager dans un tel débat sans avoir préalablement consulté les documents officiels du ministère, se fiant uniquement « aux rumeurs et à des informations particulièrement superficielles ».

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Sur le fond de la question, le ministre a rappelé que son département est pleinement conscient de la responsabilité sociale qui lui incombe pour moderniser le système éducatif au service de l’intérêt national et du futur des jeunes générations.

Il a souligné que le ministère mesure parfaitement l’importance de la philosophie dans la cartographie du secondaire et le rôle qu’elle joue au sein de chaque filière.

« Mort de la raison » : Le ministre Saâdaoui clarifie la réforme

« Nous avons renforcé les matières fondamentales dans chaque filière, et la philosophie a précisément bénéficié de ce renforcement dans la filière Lettres et Philosophie, notamment par la hausse de son coefficient en classe de Terminale », a expliqué le responsable.

Concernant les autres filières, il a précisé que la philosophie demeure programmée comme une matière clé des apprentissages de base en classe de Première (2ème année secondaire), en conservant son coefficient habituel.

Invitant ses détracteurs à consulter les décisions officielles publiées sur la page du ministère, il a conclut par cette interrogation : « La philosophie a-t-elle donc réellement été supprimée ? »

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Le ministre a enfin remercié ses interlocuteurs pour l’intérêt porté aux mesures ministérielles, souhaitant à « nos élites plus de maturité et de discernement, et à notre pays davantage de sécurité et de progrès ».

Pour rappel, de nombreux enseignants de philosophie, universitaires et intellectuels avaient publié ces derniers jours une série d’articles déplorant ce qu’ils qualifiaient de « suppression de la philosophie par le ministère ».

La page de l’Association algérienne d’études philosophiques s’était également faite l’écho de nombreuses contributions critiques, démontrant de manière rigoureuse l’importance de cette discipline dans la formation de l’esprit critique.