Polémique sur la ligne Alger-Oran : La SNTF répond à l’APOCE et clarifie les choses

L’actualité ferroviaire algérienne est marquée ce vendredi 23 janvier 2026 par une mise au point vigoureuse de la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF). Cette intervention médiatique fait suite à un commentaire critique publié par l’Organisation de protection des consommateurs (APOCE) la veille à 17h50, pointant du doigt des conditions de transport jugées précaires et un encombrement excessif sur la ligne névralgique reliant Alger à Oran.

Face à la montée de l’indignation sur les réseaux sociaux, la SNTF a choisi la voie de la transparence pour répondre aux préoccupations des usagers et clarifier le cadre légal de ses activités. Dans son argumentaire, la compagnie insiste sur le fait que la sécurité des voyageurs demeure une priorité absolue et non négociable.

Elle affirme que l’ensemble de ses activités d’exploitation est rigoureusement conforme aux lois et réglementations nationales, tout en étant placé sous la supervision constante des instances de contrôle compétentes. Ce rappel à l’ordre institutionnel vise avant tout à lever toute ambiguïté sur la fiabilité technique des services proposés, tout en réitérant le respect du droit du citoyen à l’information.

Le dualisme commercial : entre confort garanti et service de masse

Pour expliquer les phénomènes de surcharge constatés par les usagers, la SNTF a détaillé sa stratégie commerciale qui repose sur la coexistence de deux formules d’exploitation radicalement différentes. La première formule concerne les trains à réservation obligatoire.

Ce système, où chaque ticket vendu correspond scrupuleusement à un siège numéroté, garantit un voyage serein et confortable, particulièrement sur les trajets à forte pression ou à arrêts limités. Il s’agit là de l’offre « Premium » de la compagnie, destinée à ceux qui planifient leur déplacement.

À l’inverse, la seconde formule repose sur un « système ouvert » sans réservation préalable. Ce modèle est conçu pour offrir une flexibilité maximale, permettant aux citoyens de monter et descendre librement dans les différentes gares du parcours sans contrainte de ticket spécifique à un siège. Selon la SNTF, cette méthode est essentielle pour assurer la mission de service public, notamment pour les travailleurs quotidiens ou les voyageurs ayant des déplacements imprévus.

La société souligne que si ce système peut mener à des rames bondées où certains passagers voyagent debout, il reste géré dans le respect strict des capacités techniques de charge autorisées par les constructeurs. En conclusion, tout en se disant ouverte au dialogue avec le mouvement associatif, la compagnie s’engage à poursuivre ses investissements pour tenter de concilier la fluidité du transport de masse avec les standards de qualité de plus en plus exigeants des citoyens algériens.