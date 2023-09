Polémique sur la célébration du Mawlid Nabawi : le ministre Belmehdi tranche

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé que la célébration du Mawlid Nabawi est permis du point de vue religieux. Cette célébration offre l’opportunité de se remémorer les vertus du Prophète et de les inculquer aux générations futures.

En effet, dans une déclaration à la presse, le ministre des Affaires Religieuses a souligné que l’Algérie, à l’instar du reste du monde islamique, célèbre annuellement la commémoration du Mawlid Nabawi. Cette occasion est propice pour rappeler la noble conduite du Prophète, ses valeurs élevées, et l’inculcation de la moralité musulmane aux jeunes générations.

Belmehdi a également évoqué le jeûne du Prophète chaque lundi en commémoration de sa naissance, soulignant que manifester la joie à cette occasion est une pratique religieusement légitime. Il a cependant averti que manifester la joie par des pratiques inappropriées ou dangereuses telles que l’usage de feux d’artifice et les nuisances sonores n’est pas autorisé.

Le Mawlid, une opportunité pour la spiritualité

En outre, le ministre a déclaré : « Le Mawlid Enabaoui devrait être une opportunité pour organiser des rassemblements spirituels, enseigner la biographie du Prophète, promouvoir la moralité musulmane, lire le Coran et honorer ses récitants. » Il a également souligné l’importance d’organiser d’autres activités religieuses telles que des journées d’études et des colloques académiques.

Le ministre a fait remarquer que le peuple algérien a toujours chérit le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) et ses vertus. Il a cité l’exemple des actions louables de l’émir Abdelkader, qui a protégé les chrétiens en Syrie et les a défendus, en soulignant l’importance de s’inspirer de ces valeurs.

Pour conclure, le ministre des Affaires Religieuses, Youcef Belmehdi a insisté sur la nécessité de promouvoir et de transmettre régulièrement ces valeurs élevées, enracinées dans la moralité islamique et les enseignements du Prophète Muhammad. Il a souligné que ces valeurs sont un héritage précieux pour les Algériens et doivent être transmis de génération en génération.