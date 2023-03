Polémique série “Eddama” : l’actrice Aida Ababsa pousse un coup de gueule

L’actrice algérienne Aida Ababsa a répondu aux critiques négatives qui ont vu le jour contre la série dramatique « Eddama ». En fait, vous n’êtes pas sans savoir que cette série a été vivement critiquée par certains spectateurs. En effet, ceux-ci, ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact qu’elle pourrait avoir sur les jeunes spectateurs, notamment les enfants et les adolescents. Et ce, en raison des scènes de violence et de consommation de drogue qui y sont représentées.

En réponse à ces critiques, Aida Ababsa a brisé le silence sur sa page Facebook officielle. Elle a déclaré que les rumeurs selon lesquelles la série pourrait affecter le comportement des adolescents étaient infondées. Selon elle, il s’agissait d’un complot visant à entraver le chemin du producteurs et des acteurs, car la série avait rencontré un grand succès, dès la diffusion de ses premiers épisodes.

Dans ce sens, l’actrice a également souligné que les personnes qui critiquent le projet devraient attendre jusqu’à la fin pour donner leur avis sur la série. Elle a affirmé que les scènes de violence reflétaient la réalité de la société algérienne. On notera que cette réponse était destinée en partie à une internaute. Celle-ci a fait savoir que le comportement de son petit frère a beaucoup changé, à cause de cette série.

Série Eddama : l’ARAV demande des explications

Le jeudi 30 mars, l’Autorité algérienne de régulation audiovisuelle (ARAV) a publié un communiqué demandant des clarifications de la part de l’ENTV concernant une scène de la série « Eddama ». En effet, dans cette scène, tournée à Bab el Oued, le sigle du mouvement séparatiste classé terroriste (MAK) apparaît visiblement sur un mur en arrière-plan.

De ce fait, l’ARAV a rapidement réagi en demandant des explications à l’ENTV qui, à son tour, a contacté le réalisateur de la série, Yahia Mouzahem. En fait, Yahia Mouzahem n’a pas tardé à réagir. Et ce, en se rendant sur le lieu d tournage de la série pour clarifier la situation. Il a, de ce fait, filmé une vidéo explicative qu’il a publiée sur son compte Instagram officiel.

Dans cette vidéo, Mouzahem et les habitants du quartier ont déclaré que le symbole du MAK n’était en fait qu’un ancien graffiti aléatoire réalisé par des jeunes du quartier. Il a ensuite tenu à rassurer les autorités algérienne sur ses opinions politiques et ceux de l’ensemble des participant à la série, en affirmant qu’ils soutenaient à 100% l’Etat.