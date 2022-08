Polémique Pogba – Mbappé : résumé de l’affaire en 3 points

À trois mois de la coupe du monde, star de l’équipe de France et footballeur de la Juventus Turin, Paul Pogba se retrouve au centre d’une grosse affaire. Extorsion, maraboutage et enquête policière, on vous dit tout sur le dossier Pogba.

Tout a commencé le samedi soir, lors de la diffusion d’une vidéo énigmatique en quatre langues. Montrant Mathias Pogba, le frère de Paul, en train de lire un texte face à la caméra et promet de faire des révélations choquantes, concernant son frère, mais aussi sa représentante Rafaella Pimenta.

Mathias Pogba fait de « grandes révélations » sur son frère Paul

En effet, d’après Mathias, le monde entier ainsi que les sponsors méritent de connaître certaines choses qui mettent en cause la place et le mérite de Pau au sein de l’équipe de France.

Par ailleurs, le mardi 30 août dernier, Mathias enchaîne avec une autre vidéo, diffusée sur son compte twitter. Dans cette dernière, il accuse Paul et ses soutiens de vouloir salir son nom et enchaîne en parlant d’une certaine somme d’argent, objet d’extorsion, mais qui reste justifiée par des preuves officielles.

En effet, les conseillers de Paul Pogba sont intervenus, par le biais d’un communiqué publié le lendemain de la diffusion de la première vidéo, soit le dimanche 28 août dernier. Pour ces derniers, les accusations de Mathias » ne sont pas une surprise ».

Le clan de Paul Pogba réagit aux accusations de Mathias

Les représentants de la star de l’équipe de France dénoncent même, dans la même source, une « tentative d’extorsion organisée », et font savoir que les autorités compétentes en France et en Italie ont été saisies, il y a un mois pour regarder dans cette affaire.

Devant l’Office centrale de lutte contre le crime organisé, rapporte France Info, Paul Pogba a fait savoir que des amis d’enfance, en compagnie de deux hommes cagoulés et armés, ont entraîné le footballeur dans un appartement parisien pour lui réclamer la somme de 13 millions d’euros, et ce, pour l’avoir « protégé » pendant les précédentes années de sa carrière.

En revanche, Paul Pogba affirme aux mêmes enquêteurs avoir reconnu son frère Mathias parmi les suspects, et ce, suite à plusieurs intimidations à Manchester et au centre d’entraînement de la Juventus. D’après le parquet de Paris, qui s’est exprimé à l’AFP, cette affaire a été confiée à la police française, qui a commencé ses investigations au début de l’actuel mois d’août.

Que vient faire Kylian Mbappé dans cette affaire ?

Dans l’une de ses précédentes vidéos, Mathias Pogba accuse son frère de faire appel à un marabout de sa famille pour jeter un sort sur Kylian Mbappé, son partenaire en équipe de France. Chose que l’international dément formellement, lors de ses auditions. Il affirme que le recours à ce marabout a été fait pour éviter certaines blessures, et ne dispose d’aucun lien avec Mbappé.

Suite à cet enchaînement d’accusation, les médias ont commencé à faire leurs enquêtes et à sortir leur version des faits, À l’exemple du journaliste sportif franco-italien qui a précédemment fait référence à quelques « conneries » qui commencent à tourner autour de Kylian Mbappé.

De son côté, ce dernier a très peu apprécié les révélations de ce journaliste, qui reste prudent sur ses mots, et a demandé à ses avocats d’engager une procédure judiciaire pour diffamation. Chose que sa maman, Fayza Lamari, a confirmé sur Twitter.