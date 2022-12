Polémique – Les biscuits Oreo vendus en Algérie sont-ils « halal » ?

Commercialisé en Algérie, par le biais de ce qu’on appelle « Caba », une grande controverse dans la société algérienne a vu le jour au sujet du biscuit Oreo. Dans le détail, des rumeurs ont été massivement relayées stipulant que ce produit n’est pas halal ! Et ce n’est pas tout. En effet, des investigations ont affirmé que la firme utilise un ingrédient toxique.

Pour rappel, tout avait commencé par une vidéo postée sur Tik Tok. Celle-ci a, en effet, déclenché la polémique. De sa part, le président de l’APOCE n’a pas tardé à réagir. Étant donné qu’il s’agit d’un sujet qui concerne les consommateurs algériens, Mustapha Zebdi a abordé ledit sujet sur sa page Facebook officielle.

Via une publication partagée sur le réseau social à l’icône bleue, le responsable susmentionné a affirmé cette rumeur. D’ailleurs, il s’est servi d’une information, indiquée sur le site officiel de la marque, selon laquelle l’entreprise a fait savoir qu’il ne s’agit pas d’un produit halal. À cet effet, les discussions concernant l’importation des produits caba ont été rouvertes.

En fait, ce type de commerce peut réellement nuire à la santé des consommateurs. D’autant plus que ces produits ne sont soumis à aucun contrôle. Contrairement aux produits importés par l’État qui passe sous le contrôle des services de douanes. On précisera que tous les produits Oreo produits en Europe ne sont pas certifiés halal. Cependant, la façon de leur composition ne les rend pas inadaptés aux normes alimentaires islamiques.

Les biscuits Oreo seraient-ils mélangés à l’ammoniac ?

Au-delà de la conformité des biscuits Oreo aux préceptes de l’Islam, un autre scandale vient de secouer la firme qui appartient au groupe américain Mondelēz International. En effet, un journal néerlandais a enquêté sur une usine qui travaille pour le compte de la susdite marque.

Il s’est avéré ainsi que les fèves de l’ammoniac sont mélangées au Cacao. Et ce, pour donner au biscuit sa couleur noir. Dans ce sillage, on notera que cet ingrédient est toxique et peut causer des répercussions majeures sur la santé des consommateurs. Par ailleurs, l’entreprise a complètement nié ces rumeurs. Et ce, en indiquant que l’ammoniac est libéré naturellement lors de la phase de traitement des fèves de cacao.