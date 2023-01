Polémique Le Graët – Zidane: le président de la FFF fait son mea culpa

La déclaration maladroite du président de la fédération française de football, Noël Le Graët, à propos de Zinedine Zidane a suscité une vive polémique ces dernières heures. Alors que Zizou a reçu un soutient indiscutable, le premier responsable de la FFF a finit par faire son mea-culpa, en présentant ses excuses.

Et pourtant annoncé partant après la dernière Coupe du Monde, Didier Deschamps a finalement eu droit à un nouveau contrat jusqu’en 2026. Cela a mit fin aux rumeurs faisant état d’une arrivée de Zinedine Zidane.

Mais hier soir, le président de la fédération française de football, Noël Le Graët, a fait une déclaration maladroite à propos de Ballon d’Or 1998. « Zidane au Brésil? Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club… sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone ». A-t-il déclaré sur RMC.

Le moins que l’on puisse dire, est que cette déclaration a suscité une vive polémique ces dernières heures. Plusieurs footballeurs français s’en sont prit à Le Graët, tout en montrant un soutien indiscutable à « Zizou ».

Mbappé, Ribery Cissé…Tout le monde soutient « Zizou »

C’est Kylian Mbappé qui a fait sa première réaction à propos de la déclaration maladroite du président de la FFF. « Zidane c’est la France. On ne manque pas de respect à la légende comme ça… ». A-t-il écrit sur son compte officiel twitter.

D’autres tweets de la part de certains anciens internationaux français qui ont affiché leur soutien total à Zidane. On cite notamment celui de Franck Ribéry qui a écrit « Tu me régales. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement ». Ou encore Djibril Cissé qui a publié sa photo avec le maillot des Bleus agacé et écrit dessus : « Moi quand j’ai entendu les propos de Le Graët ».

Ce n’est pas tout. En effet, la ministre des sports en France, Ameli Oudéa-Castréa, a recadré le premier responsable à la FFF. « Déclarations à nouveau hors sol avec en prme cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport. Un président de la fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zidane SVP ». A-t-elle écrit sur son compte twitter.

Le Graët fait son mea culpa

Face à la vive polémique, Noël Le Graët a fini par céder à la pression. En effet, il a fait son mea culpa en présentant ses excuses à Zinedine Zidane. « « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu ». A-t-il expliqué.

Quant à l’ex-entraineur du Real Madrid, il n’a fait aucune réaction. Selon ses proches, « Zizou » ne « ferait aucune déclaration à chaud ».