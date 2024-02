Polémique Farida Abri – Influenceurs : les réseaux sociaux algériens en ébullition

Dans une société algérienne en proie à des bouleversements culturels et moraux, l’avocate algérienne Farida Abri s’est élevée contre ce qu’elle considère comme une menace pour la jeunesse : les « influenceurs ».

Lors de son intervention sur le plateau d’Echourok, cette dernière a soulevé des préoccupations majeures quant à l’impact des « influenceurs » sur la jeunesse algérienne. Elle a déploré un déclin moral attribué en partie à l’effet néfaste de ces figures médiatiques. Selon elle, ces « influenceurs », dépourvus d’un véritable engagement éducatif, contribuent à la détérioration des valeurs.

Les propos de l’avocate ont suscité une vive réaction de la part des acteurs médiatiques visées. Ceux-ci ont fermement contesté les accusations portées à leur encontre, arguant que leur position découle du choix du public de suivre leur contenu.

Au-delà de ce différend, cette controverse soulève des questions plus larges sur le rôle des « influenceurs » dans la société algérienne. Leur influence croissante, principalement à travers les réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram, interpelle les autorités et la société civile.

Interrogations sur les sources de financement des influenceurs

Au vu de la tournure que prennent les événements, Certains observateurs s’interrogent sur la nécessité d’une réglementation ou d’une supervision accrue des activités des influenceurs, notamment en ce qui concerne leurs contenus et leur impact sur les jeunes.

L’État lui-même est interpellé dans ce débat. L’avocate souligne le potentiel rôle des autorités dans la régulation de ces phénomènes et l’application de mesures visant à contrer les éventuelles dérives éthiques de ces stars des réseaux sociaux.

Par ailleurs, les questions soulevées concernant l’origine des revenus des influenceurs et leur possible dépendance de financements étrangers ajoutent une dimension économique et politique à cette controverse. Des enquêtes approfondies, a suggéré l’avocate, pourraient se révéler nécessaires pour clarifier cet aspect.

Dans un pays en pleine mutation, la polémique entre l’avocate et les influenceurs révèle des tensions profondes et souligne l’importance d’un dialogue ouvert pour façonner l’avenir de la jeunesse et de la société dans son ensemble.