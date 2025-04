Polémique en France : une élue de Sète publie un Starter Pack controversé sur les Algériens

En France, la publication de Corinne Azaïs, adjointe à l’éducation de Sète, reproduisant un Starter Pack sur les OQTF, mais surtout sur la communauté algérienne à l’hexagone, a créé la polémique et a provoqué de vives réactions sur la toile.

Dans un post publié sur les réseaux sociaux, l’adjointe à l’éducation et à la jeunesse de la mairie de Sète s’amuse d’une image réalisée par l’Intelligence artificielle. Une moquerie qualifiée de raciste par de nombreux internautes et personnalités françaises.

Corinne Azaïs dérape avec une publication raciste sur les Algériens de France

Corinne Paraire-Azaïs est l’auteure d’une publication stigmatisante ciblant la communauté algérienne en France. Cette publication a entraîné la dénonciation de plusieurs élus, qui y voient une dérive préoccupante de la majorité municipale. Elle a fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République.

Le visuel en question reprend les principes du désormais célèbre Starter Pack généré par l’intelligence artificielle, illustre un personnage habillé en survêtement vert, avec à côté un avion, un paquet de cigarettes « du Bled« , un drapeau algérien, le prénom « Karim« , et les mentions « OQTF », « 1, 2, 3 Viva l’Algérie » et « Je partira pa », un titre d’un remix musical xénophobe qui avait inondé les réseaux sociaux l’été dernier.

L’adjointe ajoute un commentaire au-dessus de son post : « Celui-là m’a vraiment fait rire« .

La justice française saisie

La publication, largement diffusée au sein des groupes communautaires de Sète, a provoqué de vives réactions. L’indignation s’est rapidement étendue au-delà du cercle initial, où elle a été reprise par de nombreuses personnalités en France.

À l’exemple Amine Saha, élu à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), qui a réagi sur le réseau social X : « Voilà à quoi s’adonne une élue LR de la ville de Sète. Le racisme décomplexé gagne les rangs de la droite dite républicaine. Toutes les digues sont en train de tomber et notre pays sombre dans la haine« .

— Amine SAHA (@Amine_Saha) April 11, 2025

De son côté, Gabriel Blasco, conseiller départemental de l’Hérault, dénonce une publication honteuse : « Une nouvelle fois, la majorité de François Commeinhes s’illustre de façon honteuse« .

Par ailleurs, Laura Seguin, conseillère municipale à la mairie de Sète, a qualifié de raciste le partage et le commentaire en question. Dans un communiqué, elle annonce avoir saisi le procureur de la République, estimant qu’il s’agit d’une image « stigmatisante, indigne et sans ambiguïté quant à son caractère raciste« . Elle a également exprimé sa solidarité « à toutes celles et ceux qui se sont sentis insultés ou discriminés par cette publication« .

