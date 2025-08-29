Polémique en Algérie : Mohamed Khassani critiqué après son apparition dans un clip marocain

L’humoriste et comédien oranais Mohammed Khassani fait de nouveau parler de lui. Sa participation à un clip musical d’un chanteur marocain, où il apparaît dansant tout au long de la vidéo, a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux. Pour certains internautes, son rôle dans ce projet artistique constitue une « humiliation » et une « insulte » à l’Algérie.

De nombreux Algériens n’ont pas accepté de voir Khassani danser devant un chanteur marocain assis sur une chaise, une scène interprétée comme une mise en position d’infériorité. Plusieurs commentaires accusent l’acteur d’avoir « porté atteint à l’image de son pays » et appellent même au retrait de sa carte d’artiste.

Cette polémique s’ajoute à d’autres controverses passées : l’acteur avait déjà été critiqué pour des rôles jugés « provocateurs » et « contraires aux valeurs » par une partie du public, notamment lorsqu’il avait incarné le personnage de « Fatiha ».

🟢 À LIRE AUSSI : Scandale TikTok à Médéa : une jeune femme arrêtée après un live jugé indécent

Khassani se défend face aux accusations : « Je suis un artiste, je suis avec mon pays »

Face à la tempête médiatique, Mohammed Khassani a tenu à clarifier sa position :

« Je suis un artiste, ce que j’ai fait ne mérite pas une telle polémique. Je suis avec mon pays et avec ses autorités », a-t-il déclaré, appelant à relativiser la portée de sa participation.

Ses défenseurs rappellent d’ailleurs que Khassani a toujours intégré la danse dans ses spectacles humoristiques. Pour eux, cette performance correspond à son style artistique habituel et ne devrait pas être perçue comme une provocation.

Réactions divisées en Algérie : entre condamnation et soutien à la collaboration artistique

La controverse révèle surtout une fracture dans l’opinion publique. Si certains condamnent fermement son apparition, d’autres saluent au contraire cette collaboration comme un signe de rapprochement entre Algériens et Marocains.

« Je suis Algérien et fier de l’être. Mais j’ai trouvé ce projet artistique intéressant, et j’ai toujours considéré les Marocains comme un peuple frère », écrit un internaute.

Un autre souligne : « C’est comme si Khassani voulait montrer que nous sommes un seul peuple des deux côtés de la frontière. »

Art, identité et politique : la liberté artistique au cœur du débat

Au-delà du cas spécifique de Mohammed Khassani, cette affaire soulève des questions plus larges sur la relation complexe entre l’art, l’identité nationale et la sensibilité politique.

L’acteur oranais, connu pour ses prises de position parfois controversées, continue d’affirmer sa liberté artistique et son engagement envers la créativité et l’humour.

🟢 À LIRE AUSSI : Oran l’estivale : découvrir la ville et ses environs animés