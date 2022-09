Polémique des dattes exportées : le ministère de l’agriculture réagit

Suite à une polémique qui s’est répandue sur la qualité de les dattes Deglet Nour d’Algérie, le ministère de l’Agriculture a pris l’initiative de réagir.

C’est par le biais d’un communiqué que le ministère est intervenu afin d’apporter des précisions. Il a donc été précisé que l’ensemble des produits phytosanitaires utilisés sont agréés par la Commission interministérielle d’homologation, qui se constitue de trois ministères différents travaillant en étroite collaboration : celui de l’Agriculture, celui du commerce et enfin le ministère de la santé. D’après les explications apportées par le ministère de l’Agriculture, l’utilisation du Diflubenzuron, sur lequel les avis divergent répond parfaitement aux normes sanitaires en vigueur dans le monde. En effet, il a été une nouvelle fois homologué en 2020, suite à une vérification faite par cette même commission.

De plus, il faut savoir que le Diflubenzuron disparait tout seul du fruit en 14 jours à peine. Sachant que le produit final est mis sur le marché international et exporté huit mois après l’utilisation de ce pesticide, aucune trace ne persiste.

Le ministère revient sur la place de l’Algérie à l’international

En plus des explications techniques et scientifiques apportées précédemment par le ministère de l’agriculture, celui-ci revient sur la place de l’Algérie à l’international en tant qu’exportateur de dattes.

Selon le même communiqué, « aucun problème n’a été signalé dans les marchés internationaux ». En effet, il assure que les dates exportées n’ont connu aucun problème et que toutes les informations relayes sur les réseaux sociaux n’ont pour but que « l’atteinte à l’image et le prestige du produit national »

Afin de rassurer l’ensemble des Algériens soucieux de cette affaire, le ministère ajoute un point important. Il affirme que les exportations de dattes à venir sont déjà en cours de préparation.