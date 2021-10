Polémique Delort : en colère, l’entraineur niçois s’en prend à Belmadi

La polémique Andy Delort continue d’alimenter les tensions entre le sélectionneur de l’équipe d’Algérie Djamel Belmadi et le club français OGC Nice ; qui est accusé d’empêcher ses joueurs de jouer avec leurs sélections.

Invité hier jeudi à l’émission Rothen s’enflamme, sur les ondes de Radio Monte-Carlo, le coach Belmadi s’est une nouvelle fois exprimé sur l’affaire Andy Delort qui a décidé de mettre l’équipe nationale de côté pour se concentrer avec son nouveau club, à savoir l’OGC Nice.

Qualifiant la décision de l’attaquant niçois de « grosse blague de l’année », Belmadi a fait savoir indirectement que le retour de Delort en équipe nationale serait impossible sous « son règne ».

« Donc nous on va jouer sous 40° au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l’Afrique pendant les éliminatoires qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur (Delort, ndlr) revient comme une petite mariée : ‘C’est bon je suis dispo maintenant ?’ C’est doublement nous manquer de respect », a lancé Belmadi.

« Qu’il s’occupe de sa sélection ! », lance l’entraineur niçois à Belmadi

L’entraîneur de l’OCG Nice Christophe Galtier n’a tardé à réagir aux propos du sélectionneur national. « J’ai connu Belmadi comme joueur. Il était déjà excessif sur le terrain. Hier je l’ai encore trouvé très excessif. Qu’il s’occupe de sa sélection et nous laisse travailler sereinement », a-t-il lancé ce vendredi lors d’une conférence de presse.

« Quand un joueur est convoqué en sélection, on doit le laisser y aller. C’est le règlement. C’est trop facile de dire que Nice ne veut pas envoyer ses joueurs en sélection. Mettre la responsabilité sur le club, c’est très malhonnête. On est en train de créer un climat malsain et dangereux autour du club Nicois », a expliqué Galtier ; en faisant référence aux dernières déclarations de Belmadi.