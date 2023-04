Polémique candidature de l’Algérie CAN 2027 : Hafid Derradji en remet une couche

L’annonce de la CAF de la candidature de l’Algérie pour la CAN-2027 a suscité une grande polémique en Algérie. Le commentateur algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, vient d’en remettre une couche.

Ce matin, la confédération africaine de football a annoncé les pays candidats pour abriter la CAN-2027. En plus du Botswana, l’Egypte et l’Ouganda-Kenya-Tanzanie (candidature conjointe), l’Algérie en fait partie.

Il faut dire que cela a suscité une vive polémique dans le pays, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, les Algériens s’interrogent si la CAF a donné (dans les coulisses) au Maroc l’honneur d’accueillir la CAN-2025, tandis que celle de 2027 pour l’Algérie. Le commentateur algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, vient d’en remettre en couche.

« Motsepe a trouvé une issue de secours »

Dans une publication sur ses comptes sur les réseaux sociaux, Derradji alimente la polémique. « J’ai déjà annoncé, il y a trois mois, que la CAN-2025 sera au Maroc avant même le dépôt des dossiers de candidature et la visite de la commission d’inspection. Cela s’est confirmé aujourd’hui après l’annonce de la CAF de la candidature de l’Algérie pour la CAN-2027 ». A-t-il écrit d’emblée.

Et d’ajouter : « J’ai aussi dis que la CAF est entrain de convaincre l’Algérie pour se porter candidate pour la CAN-2027, au risque de rencontrer une situation embarrassante, d’autant plus que l’Egypte sera le seul sérieux concurrent. Ce dernier va retirer sa candidature pour laisser l’honneur d’abriter la 36e édition de la CAN ».

Enfin, Derradji tire sur le président de la CAF, Patrice Motsepe qui a, selon lui, « réussi à trouver une issue de secours pour satisfaire toutes les parties. Il va sortir la tête de la marais, où son prédécesseur (Ahmad Ahmed, ndlr) a noyé en raison du chantage dont il a été victime ». A-t-il conclut.

Dans tous les cas de figure, c’est le mois de juillet prochain, lors de l’annonce du pays hôte de la CAN-2025 par le comité exécutif de la CAF, qu’on saura si Hafid Derradji a raison ou il a tort.