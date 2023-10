Polémique Benzema en France : Darmanin en remet une couche

La polémique Karim Benzema tarde toujours à s’éteindre en France. Dans sa visite à Abou Dhabi, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, a persisté dans ses attaques à l’encontre du Ballon d’Or-2022.

Comme tout le monde le sait, Karim Benzema est au cœur d’une grande polémique en France pour avoir soutenu la Palestine dans la guerre Gaza-Israël. Depuis sa publication sur les réseaux sociaux, il fait l’objet de graves accusations de la part de plusieurs hommes politiques en France.

En effet, on cite, entre autres, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin. Ce dernier, a accusé l’ex-attaquant vedette du Real Madrid d’avoir un lien avec les frères islamistes. Lors de sa visite à Abou Dhabi, Darmanin en remet une couche.

« Benzema a touché 20 millions de personnes, je dois dénoncer ça »

En effet, le ministre de l’Intérieur français a persisté dans ses attaques à l’encontre de l’ex-attaquant des Bleus. Il explique pourquoi il a réagi à un tweet d’un footballeur.

« On peut se demander ce que fait un footballeur à tweeter une opinion politique et que, quand il le fait, il le fait de façon sélective. Je pense personnellement que ça cache quelque chose et ne pas le voir c’est être naïf », a déclaré M. Darmanin, qui était interrogé lors d’une rencontre avec des membres de la communauté française, à la résidence de l’ambassadeur de France à Abou Dhabi.

Et d’ajouter : « On peut se demander pourquoi le ministre de l’Intérieur réagit au tweet d’un footballeur, mais quand il touche 20 millions de personnes, je pense que c’est mon rôle de dénoncer cela ». À rappeler que l’avocat de l’actuel attaquant d’Al-Ittihad Djeddah a annoncé son intention de porter plainte contre Darmanin.

Rappelons aussi que l’homme politique en France, Eric Zemmour, a descendu en flammes Benzema, il y a quelques jours, en l’accusant de musulman qui incite au Djihad. Une sénatrice française, qui répond au nom de Valérie Boyer, a réclamé le retrait du Ballon d’Or au joueur et la déchéance de la nationalité française.