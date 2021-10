Polémique Belmadi – Delort : Fournier (Nice) réagit

L’Affaire de l’international algérien Andy Delort avec l’équipe nationale continue de provoquer des réactions. Après le coach Djamel Belmadi qui l’a dézingué, c’est au tour de son club, OCG Nice, de réagir.

Lors de la conférence de presse d’avant-match à la veille de la rencontre Algérie-Niger, dans laquelle Delort sera absent, le sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi s’est exprimé sur l’absence de ce dernier.

En effet, Belmadi a expliqué que Delort avait signé un accord avec l’OCG Nice, stipulant que le joueur renonce à la participation à la prochaine coupe d’Afrique.

« Il y a un petit mois, j’ai reçu une information faisant état que Delort aurait signé un document comme quoi il n’irait pas à la CAN. Ça m’a ébranlé », a-t-il lancé.

La réaction de Nice

Dans une déclaration à la chaine française RMC Sport, le club niçois a nié l’existence de toute signature de document visant à empêcher Delort de rejoindre la sélection. « C’est une pratique illégale et sans valeur », a lancé l’OC Nice.

Le Directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, a, lui aussi, réagi à l’affaire. « Je savais que Belmadi avait eu une discussion houleuse avec Andy, je voulais lui donner la position du club. Si on nous pose la question, évidemment que nous, le club, préférons qu’il reste à Nice plutôt que d’aller à la CAN », a-t-il dit dans une déclaration à L’Équipe.

« Comme la plupart des autres clubs. Mais on a toujours montré le plus grand respect pour l’Afrique et ses sélections, et Djamel parle certainement sous le coup de la colère. Pour la CAN, il y a la problématique du calendrier, mais chaque joueur est libre ou pas d’y aller ou de ne pas y aller. Ça regarde le joueur », a expliqué Fournier.