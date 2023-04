Polémique badge Twitter payant : réaction ironique de Mahrez

Avec l’avènement de la nouvelle politique de gestion que le patron de Twitter, Elon Musk, prône, plusieurs décisions ont été sujettes à des polémiques.

En effet, depuis le rachat du réseau social par le milliardaire sud-africain, Twitter ne gazouille plus comme avant. Dévoilement des données personnelles jusqu’alors limitées à la personne de l’utilisateur, nombre de caractères limités dans un tweet, payement pour bénéficier de la certification, le nouveau visage Twitter ne plait pas.

Sur ce dernier point, une réaction a suscité l’intérêt des fans de l’équipe d’Algérie. À l’instar de plusieurs autres personnages publics, entreprises et autres médias qui ont refusé de payer pour avoir le badge bleu, Mahrez a perdu sa certification sur Twitter, car elle est devenue payante sur Twitter.

Ainsi, le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, a réagi à la perte de son badge de certification sur Twitter. Hier dans la soirée, Riyad Mahrez a découvert qu’il n’avait plus sa certification. Refusant de s’aligner sur les nouvelles règles que Twitter a imposées, l’ailier de Manchester City a dit, « Je l’ai déjà perdu une fois, je n’ai plus peur de la perdre comme avant. » lit-on sur son compte Twitter désormais non certifié.

Already lost it once, not scared of not having it anymore 😂😂 I’m not paying for this weird ideas lol — Riyad Mahrez (@Mahrez22) April 20, 2023

La raison de cette perte de badge n’est plus un secret. Tant que l’utilisateur ne paye pas pour son abonnement baptisé « Twitter Blue » il n’aura pas le privilège d’être certifié. Le natif de Sarcelles a ajouté, « Je ne vais pas payer pour ces idées bizarres lol » affirme-t-il en se moquant de cette nouvelle règle qu’Elon Musk a instauré. Une réaction qui a suscité de nombreuses réactions venant des supporters algériens.

Je men fous complet perso 😆😆 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) April 20, 2023

Twitter : plus de badge bleu pour de nombreuses stars du ballon rond !

Pour Twitter, la donne est simple, pas de payement, pas de badge de certification. Après que la suppression des certifications pour de nombreux médias internationaux, entreprises de renommée et autres célébrités, c’est autour des stars du football de passer à la caisse pour bénéficier du badge.

Or, avec le refus de plusieurs joueurs de se modeler sur les nouveaux règlements de Twitter, les comptes de ces derniers ont été dépourvus de ce qu’il faisait, jusqu’alors, leur distinction sur la twittosphere.

Ainsi, on vient de constater que des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer et Islam Slimani, n’ont plus leur badge sur Twitter.