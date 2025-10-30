Polémique autour d’un youtubeur syrien : quand Anas Chaib divise les Algériens

L’affaire du youtubeur syrien Anas Chaïeb, qui a récemment suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, a ravivé un vieux débat : comment les Algériens perçoivent-ils les étrangers ? Entre hospitalité sincère et méfiance instinctive, les réactions traduisent une société en quête d’équilibre entre ouverture et protection de son image.

Tout a commencé lorsqu’Anas Chaïeb, connu pour ses vidéos touristiques, a publié une séquence tournée dans une rue algérienne, montrant une discussion avec une jeune femme locale. En quelques heures, la vidéo a enflammé les réseaux sociaux. Certains internautes ont reproché au youtubeur d’avoir « cherché la polémique » et d’avoir porté atteinte à l’image du pays, tandis que d’autres ont dénoncé une réaction nationale « excessive » et un manque d’ouverture à la critique étrangère.

Anas Chaïeb : un youtubeur syrien qui a touché une corde sensible

Pour certains, les étrangers sont toujours les bienvenus en Algérie. Mais pour d’autres internautes, il y a nuance : « L’Algérien n’est pas raciste, mais il ne fait pas confiance facilement. Quand il se sent provoqué ou exploité, il se ferme», explique l’un d’entre eux.

Les réseaux sociaux ont amplifié la controverse. Chaque extrait vidéo a été partagé des centaines de fois, accompagné de commentaires passionnés, transformant l’incident en affaire nationale. Pour Mansour, un jeune internaute, « Anas n’a pas voulu nuire, il a juste donné son avis ». D’autres, comme Sarah, employée dans le tourisme, estiment au contraire que « le youtubeur savait très bien que la polémique lui rapporterait de la visibilité ».

Hospitalité ou méfiance ? Les Algériens partagés face aux étrangers

Derrière la polémique, se cache aussi une dimension culturelle. Le sociologue Kamel El-Ayadi souligne que la réaction populaire traduit un attachement profond à la femme algérienne, perçue comme un symbole sacré. « L’Algérien réagit dès qu’il sent qu’on touche à l’honneur de la femme, qu’elle soit mère, sœur ou fille. Ce n’est pas du rejet de l’étranger, mais une question d’identité et de respect. »

La psychologue Samira Fekrach y voit pour sa part le reflet d’un changement social. Selon elle, la méfiance croissante s’explique par la « fermeture progressive du pays sur lui-même » et la diminution des échanges réels avec le monde extérieur. « Le contact humain a été remplacé par les écrans, et cela accentue la sensibilité face à la différence », analyse-t-elle.

Entre désir d’ouverture et défense de la dignité nationale, l’affaire Anas Chaïeb illustre un dilemme typiquement algérien : accueillir l’autre sans jamais renoncer à soi.