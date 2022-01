Polémique autour de l’équipe nationale : Mahrez sort de son silence

Aucun ne s’attendait à ce que la série d’invincibilités de la sélection algérienne ne s’arrête aussi brusquement au Cameroun, lors de la CAN 2022. Comme si cela n’était pas assez dur pour Belmadi et ses protégés, par-ci par-là, sortaient des spécialistes autoproclamés qui se sont fait une joie de tirer sur les efforts des joueurs et de l’entraineur.

Étant l’un des artisans de la réussite de l’équipe nationale, Ryad Mahrez est sorti de son silence aujourd’hui pour passer un message aux supporters de l’équipe nationale, mais aussi à ses détracteurs.

Sur sa page Facebook, l’international algérien, star de Manchester City, a écrit : « Salam à tous, j’ai attendu quelque jours avant de poster sur les réseaux, mais je pense que c’est important que vous ayez notre ressenti par rapport à cette grosse désillusion et notre déception ».

« Je lis beaucoup de messages négatifs »

Mahrez, lucide, mais vraisemblablement déçu, indique que « On ne va pas se chercher d’excuses malgré les conditions : on a tout simplement pas été au niveau, moi le premier ». La star de l’équipe nationale ne cache pas sa déception après que les Verts soient sortis par la petite lucarne de la CAN 2022.

Il ajoute toutefois que « quand tout se passait bien, que nous gagnions et qu’on était en haut, tout le monde était derrière nous et encore beaucoup de nos frères, fans, compatriotes sont derrière nous aujourd’hui.. mais je lis beaucoup de message négatif, et ça montre encore une fois que le foot va très vite dans les 2 sens ».

Loin de vouloir abandonner la partie, Mahrez assure que » Cette compétition nous aura servi de rappel, et on reviendra plus forts de cela soyez en sûrs. On rendra le peuple fier encore dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la coupe du monde in sha Allah. Merci à tout ceux qui nous soutiennent dans les bons comme dans les moments difficiles. « Tahia Djazair’forever », termine-t-il.