Entre l’Algérie et le Maroc, les discordes en ce qui concerne le patrimoine sont très récurrentes. C’est tour de la musique d’être au cœur d’un conflit entre les deux pays. En effet, après le Zellige, la cuisine ou même les tenues vestimentaires traditionnelles, c’est la chanson qui se retrouve concernée.

C’est une chanson de Rabah Driassa qui a suscité l’intérêt et la polémique. Un chanteur marocain s’est approprié l’une des chansons de l’artiste, ce qui a fortement déplu au fils de celui-ci. La chanson dont nous parlons est la célèbre « Mabrouk Alina », connue pour être une chanson de célébration pour les Algériens.

Un chanteur marocain nommé Rachid Berriad l’a reprise afin d’encourager l’équipe nationale de football marocaine, tandis que l’animatrice de l’émissions relative à la chaine télévisée 2M l’a introduite comme étant celle dudit chanteur marocain.

Le fils du défunt réagit à cette appropriation

Cette appropriation n’a pas été acceptée par les Algériens, notamment par le fils de l’artiste Rabah Driassa. Il a tout de suite réagit à l’affaire en s’exprimant via son compte instagram personnel. Il affirme : « « Le chanteur marocain a menti aux gens et à lui-même en ignorant le long parcours de Rabah Driassa ».

Au-delà de la reprise du chanteur en lui-même, la chaine télévisée n’avait pas, selon le fils de Rabah Driassa le droit de s’approprié une œuvre protégée.

En effet, l’ensemble des œuvres du chanteur algériens sont enregistrées au niveau de l’organisme mondial des droits d’auteurs. Elles sont donc reconnues comme lui appartenant, et sont protégées.

Ne s’arrêtant pas là, il estime que cet acte est inacceptable, et le qualifie de « vol ». Il envisage même des poursuites contre la chaine télévisée marocaine et le chanteur.

Rabah Driassa : un artiste qui a marqué la musique algérienne

Rabah Driassa est un artiste peintre et auteur-compositeur-interprète de nationalité algérienne né à Blida, en Algérie Il a entamé sa carrière artistique en 1953 et s’est spécialisé dans le chant et la composition. L’artiste est célèbre pour son interprétation du « folklore bédouin authentique », et ses chansons « du terroir » qui ont marqué les Algériens.

Rabah Driassa a un répertoire composé de plus de 100 chansons, pour la plupart très connues telles que : Yahya wlad bladi, Hizia, Mabrouk 3lina, El Goumri, El Aouama.. Etc.

Il est décédé le vendredi 9 octobre 2021 à l’âge de 87 ans, laissant derrière lui de nombreux admirateurs.