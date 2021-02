Polémique au Maroc après la caricature de Mohamed 6 en Algérie

Les internautes du Royaume du Maroc ont condamné vigoureusement, une séquence diffusée sur la chaîne algérienne Echourouk caricaturant le roi Mohammed VI, lors d’une émission satirique.

Considérant la séquence et la caricature comme une offense vis-à-vis de leur Roi, les internautes marocains estiment qu’il ne s’agit pas d’une liberté d’expression, selon eux, cette dernière ne saurait, sous aucun motif, justifier la provocation insultante et l’offense injurieuse de ce média envers Mohamed VI.

Plusieurs voix se sont élevées contre ce qu’ils considèrent de provocations injurieuses des institutions constitutionnelles du pays ainsi que le roi Mohammed VI.

Ils ont appelé à cesser d’attiser le ressentiment et à faire preuve de discernement et de respect de l’altérité, et des symboles des états.

Les internautes ont également lancé plusieurs Hashtags sur les réseaux sociaux, « Le roi est une ligne rouge », « Ne touche pas à mon roi », ils ont appelé à une réaction officielle de la diplomatie marocaine aux attaques immorales de la chaîne officielle algérienne Echourouk ».

Des officiels Marocains ont également réagi

La séquence vidéo qui a eu l’effet d’une bombe dans le Royaume du Maroc, dont les responsables officielles se sont empressées d’accuser la chaine Algérienne de s’attaquer âprement à la figure sacrée du Roi Mohamed 6.

À la tête des dénonciateurs figure le Chef du gouvernement marocain, Saâdeddine El Othmani, qui s’est exprimé sur son compte Twitter, « Au vu des succès continus du pays à plus d’un niveau, et dans le dossier du Sahara marocain en particulier, les médias opposés mène une guerre d’insultes contre les institutions constitutionnelles du pays ainsi que le roi Mohammed VI, ce qui ‘est rejeté et dénoncé par le peuple marocain et le dénonce».

En face de cette polémique qui ne cesse d’enfler, Mustafa Ramid, ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement, a également écrit : «Mais empiéter sur les institutions de notre pays et nos symboles nationaux, dirigés par Sa Majesté est inacceptable et intolérable. Notre position doit être unifiée, rejetant cette transgression et protégeant nos institutions, pour défendre les symboles de notre pays».

Certains officiels Marocains estiment que la chaîne algérienne Echourouk est proche des milieux militaires, et que cette dernière ne reflète guère, l’opinion et les positions du peuple algérien frère et voisin, «Le peuple algérien ne mérite pas ce genre de médias. Le peuple algérien est plus grand que cela pour avoir des médias spécialisés dans le mensonge et la calomnie’, a-t-il déclaré, se demandant ‘pourquoi ce peuple a été affligé en ayant ce genre de dirigeants depuis son indépendance’, a écrit le prédicateur salafiste Mohamed Fizazi.

Des Algériens condamnent la séquence d’Echourouk

En Algérie, plusieurs citoyens et internautes se sont montrés solidaires avec le Maroc et le Roi Mohamed 6, estimant que cette chaîne a dépassé les limites de la liberté d’expression.

Selon eux, Echourouk TV, ne cesse de violer le respect de l’éthique et de la déontologie de la presse, de l’objectivité et de l’intégrité.

Ils estiment cette chaine essaye à tout prix de créé la polémique au lieu que d’œuvrer à la consécration de l’esprit de fraternité entre les deux peuples marocains et algériens.

Ces derniers ont rappelé que, ce genre de médias ne réussiront jamais à nuire aux relations de fraternité et d’amitié entre les deux peuples, quelles que soient les différences ou les divergences politiques.

Ces autres Algériens solidaires avec Echourouk TV

En revanche, plusieurs acteurs de la société algérienne ont exprimé leur entière solidarité avec la chaine ‘Echourouk’, et surtout avec le présentateur qui a reçu des menaces de mort.

Ils condamnent la campagne marocaine menée contre cette chaine, et le lynchage médiatique que subit Echourouk Tv de la part des, médias, des artistes, et internautes marocains.

Les solidaires, justifient que l’émission d’Echourouk, intervient surtout suite aux multitudes attaques des médias en ligne marocaine contre l’Algérie et le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune.

Ils rappellent en effet, les vidéos du youtubeur marocain Morad El Achabi, qui s’est attaqué d’une manière honteuse et véhémente au président de la République Abdelamdjid Tebboune.

Il est à noter que, l’émission en question ‘Week-End Story’, est de type ‘Satirique’, qui traitent plusieurs sujets politiques d’actualités de par le monde.

L’émission avait auparavant caricaturé plusieurs politiciens et présidents des pays étrangers tels que, Merzougi, Macron, Trump, sans que cela ne provoque la réaction et l’indignation des médias et des gouvernements des pays en question.