Polémique à l’hôpital de Boufarik : la direction poursuit l’administrateur d’une page Facebook en justice

L’Établissement Public Hospitalier (EPH) de Boufarik, dans la wilaya de Blida, a décidé de porter plainte devant la justice contre l’administrateur d’une page sur les réseaux sociaux.

Cette décision intervient suite à la diffusion récente d’une vidéo montrant l’état d’une partie du service de gynécologie-obstétrique, dans laquelle l’auteur affirmait que la détérioration du plafond représentait un danger imminent pour les femmes enceintes et les patientes hospitalisées.

Dans un communiqué officiel, la direction de l’établissement a tenu à préciser que les images diffusées ne reflètent en rien la réalité de la situation. L’administration explique que les travaux visibles sur la vidéo s’inscrivent dans le cadre d’une opération globale de maintenance et de rénovation touchant plusieurs services de l’hôpital.

Estimant que la publication de cette séquence porte atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement, la direction accuse l’auteur de la vidéo de « déformation des faits ».

Inquiétudes et indignations sur la toile

Comme le rapporte le quotidien El Khabar, la vidéo incriminée montrait en détail les sanitaires de la maternité, mettant en avant des fuites d’eau, des traces de chantier et un plafond dégradé.

L’auteur y interpellait directement le ministère de la Santé et de la Population, s’interrogeant sur le respect des normes de sécurité pour les patientes.

L’internaute exprimait notamment ses craintes quant à un risque d’effondrement partiel du plafond ou d’infiltration d’eaux usées, soulignant l’impact négatif de telles conditions sur la santé des malades.

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Largement relayée, la vidéo a suscité de vives réactions : si de nombreux internautes ont exprimé leur indignation face à ces images, d’autres ont soulevé le débat plus large de la vétusté des infrastructures sanitaires et de la saturation des services hospitaliers dans la wilaya.

Des projets d’extension attendus avec impatience

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière la situation critique de plusieurs structures de santé à Blida, en particulier celles confrontées à une forte affluence dépassant largement leur capacité d’accueil.

Pour désengorger le secteur, les autorités sanitaires locales comptent sur la mise en service de plusieurs infrastructures stratégiques.

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Parmi elles figurent les nouvelles installations de l’hôpital des urgences de Boufarik, ainsi qu’un projet d’établissement hospitalier d’une capacité de 120 lits, censés améliorer la prise en charge et rapprocher les soins des citoyens.