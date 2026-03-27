Pôle médical de pointe pour Alger : la mise en service de l’hôpital algéro-qatari-allemand se précise

À Sidi Abdellah, dans la nouvelle ville d’Alger, le chantier du futur hôpital algéro-qatari avance à un rythme soutenu. Sur le terrain, les signaux convergent vers une même tendance, une progression jugée rapide des travaux et une livraison toujours annoncée pour l’année prochaine.

Derrière ce projet, les autorités mettent en avant un objectif clair, renforcer les capacités hospitalières nationales tout en développant des spécialités médicales de pointe.

Hôpital algéro-qatari : une cadence de travaux jugée « bonne » et une livraison attendue en 2027

Lors d’une visite sur le site du projet, le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement, Omar Rekkache, a salué « la bonne cadence » des travaux de réalisation de l’hôpital algéro-qatari-allemand.

Il a précisé que le chantier connaît un taux d’avancement accéléré, ce qui permet d’envisager, selon lui, une livraison dans les délais impartis, prévue au cours de l’année prochaine.

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Ce projet s’inscrit dans le cadre de la coopération entre l’Algérie et le Qatar. Il traduit également, selon les responsables, la volonté du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de doter le pays d’un hôpital aux standards mondiaux, spécialisé dans des disciplines médicales de pointe.

Le coût de réalisation est estimé à environ 287 millions de dollars. Il s’intègre dans une stratégie visant à renforcer l’investissement dans le secteur de la santé et à développer des spécialités médicales avancées sur le territoire national.

Hôpital algéro-qatari : près de 954 emplois et des retombées attendues sur le système de santé

Le projet devrait générer plusieurs effets directs sur le plan socio-économique. Les données communiquées évoquent :

La création d’environ 954 emplois directs

L’amélioration de la qualité des services de santé

La réduction du recours aux soins à l’étranger

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Ces éléments s’inscrivent dans une logique de renforcement de l’offre de soins spécialisée en Algérie, avec un impact attendu sur la prise en charge des pathologies complexes.

Hôpital algéro-qatari : des équipements modernes et des spécialités médicales de pointe

Le futur établissement comprendra des infrastructures hospitalières intégrées, conçues selon des normes internationales. Il sera doté de :

Blocs opératoires équipés de technologies modernes

Unités de soins intensifs

Centres d’imagerie médicale et de radiologie de pointe

Laboratoires spécialisés et services médicaux avancés

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Les spécialités prévues couvrent plusieurs disciplines lourdes, notamment :

La neuroradiologie interventionnelle

La neurochirurgie avec la technique Gamma Knife pour le traitement des AVC

La rééducation fonctionnelle

La transplantation hépatique

La chirurgie cardiaque pour enfants et adultes

La chirurgie oncologique osseuse

Selon les responsables du projet, l’établissement s’étend sur une superficie d’environ 10 hectares. Cette dimension en fait une infrastructure sanitaire majeure, appelée à renforcer le système hospitalier national et à améliorer la prise en charge médicale spécialisée en Algérie.

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Le chantier se poursuit à Sidi Abdellah avec l’objectif de mise en service attendue l’année prochaine, dans un contexte de montée en puissance des infrastructures de santé de haute spécialisation.