Poisson à prix abordables – Ramadan 2024 : ouverture de 174 points de vente

Plus de 174 points de vente répartis à travers l’ensemble du territoire national ont été mis en place pour l’opération de vente directe des produits de la pêche et de l’aquaculture, « du producteur au consommateur ».

L’opération a débuté dans 27 wilayas relevant de trois points de coordination : Oran, Guelma et Alger. Parmi les wilayas concernées figurent : Aïn Defla, Boumerdès, Skikda, El Tarf, Jijel, Oran, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, M’déa, Djelfa et Tissemsilt.

Dans la capitale, plus de 10 points de vente ont été ouverts dans les communes de la Casbah ( Sahat Chouhada), Aïn Benian, Baba Hassen, Bir Khadem, Douera, Kouba, Sidi M’hamed (1er Mai), Bir Touta, Eucalyptus et Sidi Abdellah.

Le réseau de points de vente à Alger, est en pleine expansion et devrait atteindre 20 points de vente d’ici quelques jours.

Notons que la vente s’effectue dans des stands aménagés, notamment au niveau des ports et des marchés de proximité.

Opération de vente directe de poisson : des prix abordables pour tous !

Le prix de la dorade royale a été fixé à 1250 DA et celui du tilapia rouge à 590 DA. En plus des produits frais, divers produits de conserve, tels que la sardine et le thon, sont également proposés à des prix plus justes sur les étalages de ces points de vente directe.

Parallèlement à cette initiative, une campagne de sensibilisation a été lancée auprès des professionnels pour les encourager à proposer des prix solidaires durant le mois de Ramadan.

L’ambition du secteur est de pérenniser cette initiative tout au long de l’année, afin de garantir aux citoyens l’accès aux produits de la pêche et de l’aquaculture à des prix compétitifs.

Pour cela, plusieurs partenariats ont été conclus avec des acteurs privés, tels que :

Des sociétés de pisciculture,

Des usines de transformation et de conditionnement,

Des sociétés de transport frigorifique.

L’opération de vente directe des produits de la pêche et de l’aquaculture s’inscrit dans une dynamique globale visant à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens et à garantir la sécurité alimentaire du pays.