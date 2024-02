Point Météo : entre nuages et éclaircies, quel temps fera-t-il en Algérie ce 20 février ?

Pour ce mardi 20 février, les prévisions météorologiques nous dessinent un tableau varié à travers les différentes régions du pays. Entre la persistance de la pluie et le retour de la stabilité et du beau temps. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve la météo en Algérie pour la journée d’aujourd’hui !

Dans un ballet céleste orchestré par dame nature, les régions Ouest et Centre du pays bénéficieront d’un ciel dégagé à peu nuageux, offrant ainsi un décor serein et lumineux aux habitants de ces contrées.

Cependant, du côté Est, les prédictions météorologiques émises par les experts de l’Office National de la Météorologie (ONM) peignent un ciel souvent voilé par les nuages, avec quelques épisodes pluvieux, parfois accompagnés d’averses orageuses.

Ces précipitations sont particulièrement attendues sur les régions côtières et intérieures, invitant ainsi les citoyens à se munir de parapluies et à rester prudents face aux routes potentiellement glissantes. D’ailleurs, il est important de noter que Météo Algérie a placé en vigilance jaune « pluie »les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf.

Pendant ce temps, les vastes étendues sahariennes du pays profiteront d’un ciel généralement dégagé, baignées dans une lumière enchanteresse. Cependant, l’ONM a placé les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Adrar en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable ». La prudence reste donc de mise !

Météo Algérie : les températures de ce 20 février !

Aujourd’hui, les températures nous offrent un éventail de sensations thermiques aux quatre coins du pays. Sur les côtes, où la brise marine caresse doucement les rivages, le mercure affichera des valeurs oscillant entre 15 °C et 21 °C. Dans les régions intérieures, où l’atmosphère est empreinte d’une chaleur plus enveloppante, les températures maximales se situeront entre 11 °C et 20 °C. Quant aux vastes étendues sahariennes, elles connaîtront des températures bien plus élevées, variant entre 18 °C et 31 °C.

Ainsi, ce lundi, Annaba enregistrera une température de 15 °C, tandis qu’El Tarf affichera 16 °C au thermomètre. À Tipaza, les températures oscilleront autour de 17 °C, offrant un climat plaisant pour une promenade en bord de mer. Plus à l’Ouest, Oran bénéficiera d’une chaleur de 20 °C.

Sétif démarrera la journée à 12 °C, tandis que Mila et El Bayadh afficheront 14 °C au thermomètre. Médea connaîtra une température de 15 °C, tandis que Relizane profitera d’une douceur thermique de 20 °C. Enfin, dans les régions sahariennes, Béchar se réveillera avec 21 °C, alors qu’à Ouargla le mercure grimpera jusqu’à 23 °C. Djanet connaîtra une journée radieuse avec 24 °C.