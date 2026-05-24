Pneus : Naftal met en garde contre une vague d’arnaques en ligne

Derrière des promotions alléchantes et des pages Facebook au logo familier, une vaste vague d’arnaques numériques cible actuellement les automobilistes algériens. Face à la multiplication des faux sites de réservation de pneus utilisant frauduleusement son identité, Naftal sort du silence et lance une alerte urgente aux consommateurs.

La compagnie met en garde contre la multiplication de plateformes numériques et de pages frauduleuses sur les réseaux sociaux qui usurpent son identité pour proposer la vente ou la réservation de pneus.

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche 24 mai, Naftal souligne que ces pirates informatiques tentent d’extorquer des fonds ou de subtiliser des données personnelles aux automobilistes algériens en se faisant passer pour l’entreprise.

Plateforme officielle de Naftal pour la sécurité des transactions

Pour couper court à ces manœuvres frauduleuses, la compagnie a tenu à rappeler la stricte réglementation de ses services numériques. La seule et unique plateforme web officielle approuvée et sécurisée par l’entreprise est : e-mahata.naftal.dz.

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Toute autre adresse ou application mobile proposant des prestations similaires sous le logo de Naftal est une tentative d’escroquerie.

Protocole de transaction sans paiement anticipé

Afin d’aider les consommateurs à déceler les pièges, Naftal a apporté des précisions cruciales sur son protocole de transaction, rappelant qu’aucun paiement anticipé par virement bancaire, versement CCP ou transfert d’argent n’est exigé pour valider une commande. Le règlement s’effectue exclusivement à la livraison, c’est-à-dire au moment de la récupération des pneus, et se fait sur place au niveau des centres Naftal concernés, uniquement par carte monétique Edahabia ou par carte bancaire (CIB) via des terminaux de paiement sécurisés.

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Appel à la vigilance et mesures de signalement

La direction de Naftal appelle l’ensemble des citoyens à faire preuve de la plus grande prudence et à ne jamais cliquer sur des liens d’origine inconnue ou fournir des informations confidentielles. Elle invite les utilisateurs à vérifier systématiquement l’authenticité des offres via ses canaux de communication officiels.

Par ailleurs, l’entreprise exhorte le public à signaler immédiatement toute activité suspecte ou usurpation de sa marque. Les signalements peuvent être envoyés par courrier électronique sur la boîte officielle de la compagnie ou en contactant directement le centre d’appels de Naftal en composant le numéro court 3305.

Le communiqué conclut fermement que Naftal se réserve le droit d’engager toutes les poursuites judiciaires nécessaires contre les auteurs de ces pages et plateformes afin de protéger ses clients et de défendre ses droits commerciaux.

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