Pneus lisses : l’amende doublée avec le nouveau code de la route, ce que risquent les conducteurs

Avec les premières pluies d’automne, l’état des pneus redevient un enjeu majeur de sécurité routière. Le nouveau code de la route a doublé l’amende pour les pneus non conformes, qui passe à 6 000 DA. Voici ce que risquent les conducteurs et comment vérifier l’usure de leurs pneus.

Pneus lisses en Algérie : pourquoi la pluie augmente les risques d’accident

Un pneu usé évacue mal l’eau sur une chaussée mouillée. Il allonge les distances de freinage et augmente le risque d’aquaplanage. Le conducteur perd alors plus facilement le contrôle de son véhicule, surtout dans les virages.

La Gendarmerie nationale rappelle régulièrement ces dangers sur sa page officielle « Tariki ». Elle cite le freinage dégradé, le dérapage et le risque d’éclatement des pneus lisses. Ces risques concernent le conducteur, ses passagers et les autres usagers de la route.

Les épisodes pluvieux de ce mois d’octobre rendent ces rappels particulièrement utiles. Les premières pluies laissent souvent sur la route un film glissant de poussière et d’huile. Un pneu en bon état reste alors la meilleure protection pour freiner à temps.

Ancien Code de la route : une amende de 3 000 DA pour les pneus usés

Sous l’ancien cadre légal, la Gendarmerie sanctionnait les pneus lisses en vertu du décret exécutif 04-381 du 28 novembre 2004. Son article 109 exige que les pneus présentent des sculptures apparentes sur toute leur surface de roulement. L’article 66 de la loi 01-14 fixait alors l’amende forfaitaire à 3 000 DA.

Ce montant a largement circulé ces dernières années, y compris dans nos colonnes. La Gendarmerie l’avait rappelé dans une publication de sa page « Tariki ». Mais il correspond au régime antérieur au nouveau code de la route. Le décret de 2004 reste toutefois applicable pour ses règles techniques, jusqu’à la publication des nouveaux textes d’application.

Nouveau Code de la route 2026 : les montants des amendes en Algérie

La loi n° 26-09 du 12 mai 2026 portant code de la route a remplacé l’ancien dispositif. Publiée au Journal officiel du 17 mai 2026, elle abroge la loi 01-14 de 2001. Elle classe les contraventions en quatre degrés, chacun assorti d’une amende forfaitaire.

1er degré : 3 000 DA, notamment pour la présentation des documents, la propreté des vitres ou la plaque d’immatriculation.

3 000 DA, notamment pour la présentation des documents, la propreté des vitres ou la plaque d’immatriculation. 2e degré : 4 000 DA, par exemple pour les dispositifs sonores ou un équipement de véhicule non conforme.

4 000 DA, par exemple pour les dispositifs sonores ou un équipement de véhicule non conforme. 3e degré : 6 000 DA en 1re catégorie, notamment pour un excès de vitesse de 10 à 20 %, le non-port de la ceinture par le conducteur ou des pneus non conformes ; de 7 000 à 9 000 DA pour les surcharges, en 2e catégorie.

6 000 DA en 1re catégorie, notamment pour un excès de vitesse de 10 à 20 %, le non-port de la ceinture par le conducteur ou des pneus non conformes ; de 7 000 à 9 000 DA pour les surcharges, en 2e catégorie. 4e degré : 10 000 DA, notamment pour le sens interdit, la priorité de passage ou l’arrêt absolu.

Le code alourdit aussi les peines de certains délits commis par des conducteurs professionnels. Il vise notamment les transports en commun, les taxis et le transport de marchandises ou de matières dangereuses. Notre article sur le coût de chaque infraction détaille l’ensemble du barème.

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Pneus non conformes : 6 000 DA d’amende et jusqu’à 12 000 DA en cas de non-paiement

Le nouveau code tranche clairement la question. Son article 121 range les pneumatiques non conformes aux normes parmi les contraventions du 3e degré. Elles relèvent de sa 1re catégorie, aux côtés de l’excès de vitesse de 10 à 20 %. L’amende forfaitaire s’élève à 6 000 DA, soit le double de l’ancien montant.

Le conducteur dispose de 45 jours pour payer l’amende, auprès des services du ministère des Finances ou d’Algérie Poste. Son permis est retenu jusqu’au paiement, sauf en cas de paiement électronique immédiat. Il peut toutefois continuer à conduire pendant dix jours avec le document remis par l’agent.

Faute de paiement dans les délais, le dossier part au procureur de la République. Le tribunal double alors l’amende par ordonnance pénale, soit 12 000 DA. Mieux vaut donc régler rapidement l’avis de contravention.

Les agents disposent d’appareils de mesure des rainures, définis par la loi, pour vérifier la conformité des pneus. Les inspecteurs des transports terrestres peuvent aussi constater ces infractions, en présence des services de sécurité. Lorsque l’état des pneumatiques constitue un danger important, les agents peuvent prescrire l’immobilisation du véhicule.

Comment vérifier l’usure de ses pneus et éviter une amende ?

Chaque pneu comporte des témoins d’usure, de petits reliefs placés au fond des rainures. Quand la bande de roulement arrive à leur niveau, il faut remplacer le pneu sans attendre. Ce contrôle simple prend quelques secondes et ne demande aucun outil.

En Europe, la réglementation fixe à 1,6 mm la profondeur minimale des sculptures. En Algérie, le décret 04-381 exige des sculptures apparentes sur toute la surface de roulement du pneu. Aucune toile ne doit apparaître en surface ou au fond des sculptures. Les flancs ne doivent pas non plus présenter de déchirure profonde.

Un arrêté du ministre des Transports précise les autres conditions d’état des pneus. Les agents contrôlent ces règles à l’aide d’un appareil de mesure des rainures, prévu par la loi 26-09. Il faut aussi surveiller la pression, les hernies, les coupures et l’âge du pneu, même peu usé.

Le contrôle technique périodique vérifie également l’état des pneumatiques. Mieux vaut toutefois contrôler ses pneus soi-même avant chaque long trajet. Il est recommandé de le faire dès les premières pluies, afin d’éviter toute sanction et tout accident.

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Prix et disponibilité des pneus en Algérie : un marché sous tension

Le remplacement des pneus reste un casse-tête pour de nombreux automobilistes. Les pouvoirs publics ont annoncé l’importation de 3,5 millions de pneus début 2027. L’usine de pneus de Tafraoui, à Oran, doit aussi renforcer l’offre locale.

En attendant, la prudence s’impose face aux pneus contrefaits ou d’occasion non conformes. Un pneu bon marché mais de mauvaise qualité peut coûter cher en cas d’accident. Mieux vaut acheter auprès de revendeurs identifiés et vérifier la date de fabrication inscrite sur le flanc.

En pratique : amende, contrôle des pneus et sanctions à retenir

Qui : tout conducteur dont le véhicule circule avec des pneus lisses ou non conformes.

tout conducteur dont le véhicule circule avec des pneus lisses ou non conformes. Texte applicable : loi n° 26-09 du 12 mai 2026 portant code de la route, article 121 (JO n° 36 du 17 mai 2026).

loi n° 26-09 du 12 mai 2026 portant code de la route, article 121 (JO n° 36 du 17 mai 2026). Montant : 6 000 DA (3e degré), contre 3 000 DA sous l’ancien code.

6 000 DA (3e degré), contre 3 000 DA sous l’ancien code. Paiement : sous 45 jours ; l’amende est doublée par le tribunal en cas de non-paiement.

sous 45 jours ; l’amende est doublée par le tribunal en cas de non-paiement. Autres mesures : rétention du permis jusqu’au paiement, immobilisation possible du véhicule en cas de danger important.

rétention du permis jusqu’au paiement, immobilisation possible du véhicule en cas de danger important. Prévention : vérifier les témoins d’usure et la pression, surtout avant les pluies.

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