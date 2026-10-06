Pneus en Algérie : 3,5 millions d’unités seront importées début 2027

Une nouvelle opération d’achat de pneumatiques à l’étranger va être lancée. L’annonce émane de Mohamed Arkab, ministre d’État chargé des Hydrocarbures et des Mines, qui s’exprimait lundi devant la presse à Oran. En marge de l’ouverture du salon NAPEC 2026, le ministre a détaillé le calendrier retenu : 3,5 millions de pneus doivent rejoindre le marché national durant les trois premiers mois de 2027.

Le ministre visitait alors le stand de Naftal, entreprise à qui l’État a confié la mission de remettre de l’ordre dans un secteur longtemps livré aux tensions d’approvisionnement. Arkab a profité de l’occasion pour saluer le travail accompli par la société étatique sur ce dossier sensible.

1 million de pneus importés en 8 mois

Le bilan livré par le ministre est chiffré. Sur une période de huit mois, un million d’unités ont été acheminées vers l’Algérie. Ce volume constitue la première phase d’un dispositif engagé pour répondre à une demande que les acteurs du secteur estiment considérable.

Ce rythme contraste avec la situation vécue par les automobilistes il y a encore quelques trimestres. Le marché subissait alors des ruptures à répétition, amplifiées par des pratiques spéculatives. Pour couper court à ces dérives, l’État avait mandaté Naftal, dont le PDG avait détaillé le plan d’importation de 3,5 millions de pneus au printemps dernier depuis Naâma.

L’effet sur les étiquettes a été mesurable. Un pneu qui se négociait autour de 24 000 dinars au plus fort de la crise est redescendu à environ 13 000 dinars une fois l’opérateur public entré dans la danse.

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Naftal structure son réseau pour absorber les volumes de pneus

Recevoir des millions d’unités ne suffit pas. Encore faut-il pouvoir les écouler sans engorgement. C’est pourquoi l’entreprise a profondément revu son organisation logistique ces derniers mois.

Treize fournisseurs étrangers ont été retenus à l’issue du deuxième appel d’offres international. Parallèlement, l’opérateur a ouvert plusieurs centaines de points de retrait supplémentaires, réservés aux commandes passées en ligne. Grâce à cette extension, la capacité de distribution quotidienne de Naftal grimpe à 6 000 pneus, un seuil jamais atteint auparavant.

Le recours au numérique n’est pas accessoire dans cette stratégie. La plateforme de commande en ligne lancée par l’entreprise vise précisément à écarter les intermédiaires qui prospéraient sur la rareté artificielle.

Le marché algérien réclame 6,5 millions de pneus chaque année

Les besoins annuels du pays tournent autour de 6,5 millions d’unités, selon les estimations communiquées par les cadres de Naftal. Face à ce volume, l’importation ne représente qu’une partie de la réponse.

La fabrication nationale joue en effet un rôle déterminant. Un producteur installé en Algérie affiche une capacité théorique proche de 3,8 millions de pneus par an, de quoi couvrir plus de la moitié de la consommation intérieure. Au printemps, les responsables de l’entreprise publique avaient d’ailleurs rappelé que la production locale couvre une large part des besoins nationaux.

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