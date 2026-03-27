Transport en Algérie : lancement d’une opération nationale au profit des chauffeurs de taxi

Le Syndicat national des transporteurs de taxis (SNTT-UGTA) a annoncé, ce vendredi, le lancement officiel d’une opération d’envergure nationale destinée aux chauffeurs de taxi et à l’ensemble des professionnels du transport. Cette initiative, menée en coordination avec Naftal, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements issus de l’accord conclu entre les deux parties.

Dans son communiqué, le syndicat met en avant une démarche visant à accompagner concrètement les transporteurs, confrontés à des contraintes économiques de plus en plus importantes. L’objectif est de leur permettre d’accéder plus facilement à des équipements essentiels au bon fonctionnement de leurs véhicules, tout en allégeant les charges liées à leur activité quotidienne.

Le secteur du transport, notamment celui des taxis, joue un rôle central dans la mobilité des citoyens à travers le pays. Pourtant, de nombreux professionnels font face à des difficultés croissantes, liées à la hausse des coûts d’entretien, à l’usure du matériel et aux exigences accrues en matière de sécurité et de performance.

Cette opération apparaît ainsi comme une réponse directe à ces préoccupations, en apportant un soutien matériel structuré et encadré.

Un déploiement sur l’ensemble du territoire national

L’opération sera mise en œuvre à l’échelle nationale, à travers un réseau de points de distribution agréés. Cette organisation vise à garantir une couverture équitable de toutes les wilayas, permettant ainsi à chaque professionnel de bénéficier du dispositif, quelle que soit sa localisation.

Les chauffeurs de taxi intéressés sont invités à se rapprocher des bureaux du syndicat dans leurs wilayas respectives afin de procéder à leur inscription et au dépôt de leurs demandes, conformément aux procédures établies.

Le syndicat insiste sur l’importance du respect des démarches administratives afin d’assurer une gestion fluide et efficace de l’opération, tout en évitant tout déséquilibre dans l’attribution des équipements.

Vers un transport plus sûr pour tous les usagers

Au-delà de son aspect économique, cette initiative s’inscrit également dans une logique de renforcement de la sécurité routière. L’amélioration de l’état général des véhicules constitue en effet un levier essentiel pour réduire les risques d’accidents et garantir une meilleure protection des conducteurs, des passagers et des autres usagers de la route.

En facilitant l’accès à des équipements conformes aux normes, les autorités et les partenaires sociaux contribuent à instaurer une dynamique préventive, visant à améliorer progressivement la qualité du parc automobile dédié au transport de personnes.

Cette démarche s’intègre dans une stratégie plus large de modernisation du secteur, où la sécurité occupe une place centrale.

Le SNTT-UGTA a tenu à rassurer les professionnels quant aux modalités de mise en œuvre de cette opération. Le syndicat affirme avoir mis en place des mécanismes garantissant la transparence et l’équité dans le traitement des demandes.

Chaque dossier sera étudié selon des critères précis, avec pour objectif d’assurer une répartition juste et équilibrée entre les bénéficiaires. Cette rigueur organisationnelle vise à éviter toute forme de favoritisme et à renforcer la confiance des professionnels dans ce dispositif.

Les transporteurs expriment régulièrement leurs préoccupations face aux défis économiques et techniques, et c’est dans ce contexte que cette initiative intervient. En apportant une réponse concrète à leurs besoins, les partenaires impliqués envoient un signal fort quant à leur volonté de soutenir ce secteur stratégique.

Pour de nombreux chauffeurs de taxi, cette opération pourrait représenter une véritable bouffée d’oxygène, en leur permettant de maintenir leurs véhicules dans de bonnes conditions, tout en préservant leur activité.

🟢 A LIRE AUSSI : Transport : Naftal scelle une alliance stratégique avec les chauffeurs de taxi

Des conditions de travail repensées sur le long terme

Au-delà de l’impact immédiat, cette opération pourrait ouvrir la voie à d’autres initiatives similaires visant à améliorer durablement les conditions de travail des professionnels du transport. Le renforcement des moyens matériels, combiné à une meilleure organisation du secteur, constitue un levier essentiel pour répondre aux attentes des usagers et améliorer la qualité du service.

Le lancement de cette opération nationale marque une étape importante dans l’accompagnement des chauffeurs de taxi en Algérie. À travers cette démarche, le SNTT-UGTA et Naftal confirment leur engagement en faveur d’un soutien concret aux professionnels, tout en contribuant à l’amélioration de la sécurité routière et de la qualité des services de transport.

Une initiative qui pourrait, à terme, participer à la transformation progressive du secteur et à une meilleure prise en charge des besoins des citoyens.