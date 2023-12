PMI rejoint l’indice Dow Jones Global Sustainability pour la première fois

Philip Morris International (PMI) fait partie pour la première fois du Dow Jones Index Sustainability™ World. Le groupe a également maintenu sa position dans l’indice Dow Jones Sustainability North America™ composite et ce, pour la quatrième année consécutive.

Cette reconnaissance confirme l’engagement continu de l’entreprise en faveur du développement durable et son impact positif à long terme sur les secteurs économique, environnemental et social.

L’indice Dow Jones Sustainability™ World est l’un des principaux indices de référence largement reconnu mondialement pour mesurer la performance en matière de développement durable des entreprises du monde entier. Déterminé par S&P Global dans le cadre de son évaluation annuelle du développement durable (CSA), l’indice comprend le top 10% des 2 500 premières entreprises du S&P Global Broad Market Index évaluées sur la base de critères rigoureux.

Le CFO de PMI, Emmanuel Babeau, a souligné l’importance croissante des mesures de durabilité pour les investisseurs et les acteurs financiers : » Les notations ESG font partie intégrante des données analysées par de nombreux investisseurs institutionnels. Notre engagement envers la durabilité, tel que reflété dans notre rapport intégré annuel, témoigne de notre volonté de fournir une vue d’ensemble de nos performances sur les questions de durabilité les plus cruciales pour notre entreprise. »

Il est à noter que dans l’évaluation S&P Global CSA 2023 Corporate Sustainability Assessment, PMI a obtenu un score de 85 sur de 100, ce qui représente une augmentation significative de 21 points depuis sa première adhésion en 2018.

Cette année, PMI a également reçu la note CSA la plus élevée parmi les 13 entreprises notées dans l’industrie du tabac par S&P.

Néanmoins, la certification PMI ne se limite pas à S&P. ISS ESG a aussi attribué le statut PMI « Prime » à l’entreprise dans ses notations, ce qui est plutôt inhabituel dans l’industrie du tabac étant donné que ce statut est accordé aux entreprises dont la performance ESG dépasse les normes spécifiques du secteur et répond à des normes de performance absolues élevées.

Selon Jennifer Mottles, directrice du développement durable de PMI « cette reconnaissance témoigne du travail acharné, de la ténacité et de l’engagement profond de l’entreprise en faveur du développement durable. Nous sommes fiers d’être l’unique entreprise de notre secteur à figurer dans l’indice mondial Dow Jones Sustainability™, renforçant ainsi notre position de leader en matière de développement durable dans l’industrie du tabac.»

En plus de ces réalisations, PMI a été distingué dans d’autres classements de durabilité, notamment un score Triple A sur CDP pour la troisième année consécutive, une inclusion dans l’indice Bloomberg Gender Equality pour la deuxième année consécutive, et une reconnaissance par WBCSD Reporting Matters pour ses pratiques de reporting transparentes et robustes pour la troisième année consécutive.

PMI continue de démontrer son engagement envers la durabilité et son leadership dans l’industrie du tabac pour évoluer vers un avenir sans fumée.