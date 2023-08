Plusieurs tentatives d’émigration clandestine déjouées à Mostaganem

Dans un effort continu pour prévenir l’émigration clandestine par voie maritime, les forces de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Mostaganem ont récemment déjoué sept tentatives de traversées illégales en mer. Cette action a conduit à l’arrestation de 52 individus, comme l’a rapporté un communiqué émanant de cette entité de sécurité, lundi dernier.

Ces opérations, menées conformément au plan opérationnel du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, qui supervise la bande côtière sous sa juridiction dans la wilaya de Mostaganem, ont donné lieu à l’interception de 31 organisateurs de passages clandestins et de 12 ressortissants étrangers issus de diverses nationalités.

Au cours de ces opérations, neuf embarcations pneumatiques et artisanales ainsi que sept moteurs ont été confisqués. De plus, cinquante jerricans remplis de carburant, trois gilets de sauvetage, un dispositif GPS et deux boussoles ont été saisis, a ajouté la même source.

Une saisie significative d’une somme en devises

En plus de la saisie des équipements et des fournitures utilisés dans les traversées clandestines, les forces de sécurité ont mis la main sur trois véhicules et 32 téléphones mobiles. Ces éléments étaient employés par les organisateurs des passages pour coordonner les activités et faciliter le transfert des candidats à l’émigration clandestine vers la rive opposée de la Méditerranée.

Conformément aux informations fournies dans le même communiqué, une somme d’argent en monnaie nationale d’une valeur de 112 750 DA a été récupérée. De plus, une quantité équivalente à 2 860 euros en devises a également été saisie. Ces liquidités témoignent du fonctionnement financier du réseau de trafiquants.

Enfin, une fois les investigations menées à leur terme, les suspects feront face aux procédures judiciaires appropriées au niveau territorial, a annoncé le communiqué officiel.

