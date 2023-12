Plusieurs routes nationales fermées suite aux fortes chutes de neige

Ce dimanche 17 décembre 2023, plusieurs routes nationales restent fermées à la circulation en raison des fortes chutes de neige qui ont touché plusieurs wilayas du pays la semaine dernière.

En effet, selon les services de la gendarmerie nationale, il s’agit des routes nationales RN 15, RN 33 et RN 30 qui traversent le massif montagneux du Djurdjura et relient les wilayas de Tizi-Ouzou et Bouira. Ces routes sont fermées respectivement au niveau du col de Tirourda, d’Aswel et de Tizi N’kouilal.

De plus, la RN 17, qui relie les communes de Houssine et Mohammadia, est également bloquée en raison de la hausse du niveau des eaux d’El Oued Hebra.

La fermeture de ces routes nationales pose de nombreux problèmes aux habitants des wilayas concernées. En effet, ces axes routiers sont essentiels pour le déplacement des personnes et le transport des marchandises. De plus, de nombreuses localités se retrouvent isolées, ce qui complique l’accès aux services de santé et aux commerces.

Un mort et deux blessés dans un accident sur l’autoroute Est-Ouest à Aïn Defla

En outre, un tragique accident de la circulation s’est produit ce dimanche sur l’autoroute Est-Ouest dans la wilaya d’Aïn Defla, entraînant la mort d’une personne et blessant deux autres. Les faits se sont déroulés peu après minuit, à proximité de la commune d’El Hassina. Cette information a été confirmée par la Protection Civile, qui précise que l’accident impliquait deux véhicules touristiques. La victime décédée était âgée de 50 ans, tandis que les deux blessés ont respectivement 33 et 37 ans.

