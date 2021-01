Plusieurs routes fermées à la circulation à cause des chutes de neige

Plusieurs routes, nationales et chemins de wilayas, ont été fermées à la circulation ce vendredi, 1er janvier, à cause des récentes chutes de neige.

Au niveau de la route nationale (RN) n° 33, le tronçon reliant entre les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, plus précisément au niveau de Tikjda, commune d’El Asnam, a été fermé à la circulation à cause de l’amoncellement des neiges.

Toujours au niveau de la RN n° 33, le tronçon reliant entre la commune de Boumehdi et la région Assouel, a été fermé à la circulation à cause des chutes de neige.

Le chemin de wilaya n° 253, reliant entre les wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaia a été fermé en raison de l’amoncellement des neiges au niveau Chellata, commune d’Iferhounène.

Dans la wilaya de M’sila, le chemin de commune, non numéroté, reliant entre les communes de Maadid et M’sila ainsi que le chemin reliant entre Ghilassa et Bordj Bou Arreridj, plus précisement au niveau du village de Sidi Mansouf, a été fermé à cause de l’accumulation des neiges.

Dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, le chemin de wilaya n° 42, reliant entre les communes de Ghilassa et Taglait a également été fermé à cause de la neige.

Douze familles bloquées par la neige à Chréa

Les services de la Protection Civile de la wilaya de Blida, les unités d’intervention ainsi que les éléments de l’Armée Nationale Populaire (ANP) sont intervenus ce vendredi, 1er décembre, sur les hauteurs du mont Chréa dans la wilaya de Blida afin d’évacuer des familles bloquées par les récentes chutes de neige.

Le même scénario s’est produit à Tikjda dans la wilaya de Bouira, qui a connu un afflux massif des familles voulant profiter de la neige, et ce malgré les bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de Météo Algérie concernant les chutes de neige.