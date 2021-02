Plusieurs harragas interceptés à Mostaganem, dont une femme enceinte

Les services de Sûreté de la wilaya de Mostaganem ont réussi à intercepter un groupe de jeunes harragas qui s’apprêtaient à prendre le large dans l’espoir d’arriver en Espagne.

Selon les informations rapportées par nos confrères du journal francophone El Watan, les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ), relevant de la Sûreté de la wilaya de Mostaganem, ont intercepté un groupe de quinze (15) harragas qui s’apprêtaient à quitter le pays, à partir de la plage de Kharouba «Moulay Bigot», pour rejoindre les côtes espagnoles.

Le groupe composé de quinze candidats à l’émigration clandestine, âgés entre 22 et 39 ans et originaires des wilayas de Mostaganem et d’Oran, comptait une femme enceinte, une femme avec un enfant âgé de trois ans ainsi que quatre ressortissants marocains.

Les éléments de la police sont intervenus suite à la réception de renseignements dénonçant une tentative d’immigration clandestine vers l’Espagne. Leur intervention s’est soldée par la saisie d’un important matériel destiné à la traversée.

11 harragas sauvés par la Protection Civile à Ain Témouchent

La même source a indiqué que les éléments de la Protection Civile de la wilaya d’Ain Témouchent ont sauvé pas moins de onze (11) harragas, ramenés par les gardes-côtes du port de Bouzedjar.

Ce groupe de candidats à l’émigration clandestine tentait également de rallier l’Espagne à bord d’une embarcation. Les harragas, âgés entre 25 et 50 ans, comptaient deux femmes, la première âgée de 46 ans qui est décédée, la seconde âgée de 38 ans a été évacuée à l’hôpital dans un état de choc. Les neuf autres candidats à l’émigration clandestine, dont un ressortissant marocain, ont été retrouvés en bon état.