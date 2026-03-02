Plus riche que l’Afsud, l’Égypte et le Maroc : l’Algérie devient le pays le plus prospère d’Afrique en 2026

La fintech internationale HelloSafe vient de dévoiler son Indice de Prospérité Mondiale 2026, un palmarès innovant qui bouscule les indicateurs économiques traditionnels. Dans cette édition, l’Algérie se distingue par une performance singulière : elle est l’unique pays du continent africain à intégrer la catégorie des nations à « prospérité intermédiaire ».

Contrairement aux classements basés uniquement sur la richesse brute, le HelloSafe Prosperity Index s’appuie sur une approche multidimensionnelle. Pour évaluer les 186 pays de l’étude, six indicateurs clés ont été pondérés :

PIB par habitant ( 30 % ) et Revenu National Brut (20 %) ;

( ) et Revenu National Brut (20 %) ; Indice de Développement Humain (IDH) (20 %) ;

(IDH) (20 %) ; Coefficient de Gini, mesurant les inégalités sociales (15 %) ;

(15 %) ; Taux de pauvreté (10 %) et Taux d’épargne nationale (5 %).

Cette méthodologie rigoureuse, basée sur les données de la Banque Mondiale et du PNUD, offre une vision plus juste de l’équilibre entre croissance économique et progrès social.

Classement HelloSafe 2026 : l’Algérie, seul pays africain à atteindre la « prospérité intermédiaire »

Si l’île Maurice (41,05 points) et les Seychelles (40,77) devancent techniquement l’Algérie sur le podium africain, c’est bien l’Algérie (40,36 points) qui marque les esprits. Selon la nomenclature de HelloSafe, le seuil des 40 points marque l’entrée dans la catégorie de « prospérité intermédiaire ».

« Cette catégorie regroupe des pays en développement affichant des avancées sociales significatives, une amélioration de l’accès aux services de base et un niveau de vie relativement stable. »

L’Algérie creuse ainsi l’écart avec ses voisins d’Afrique du Nord, tous maintenus dans la catégorie de « faible prospérité » :

Libye : 33,84 points

Égypte : 33,24 points

Tunisie : 32,25 points

Maroc : 30,02 points

L’étude attribue cette performance à une stabilité économique accrue et à un PIB par habitant supérieur à la moyenne du continent. Le rapport souligne également l’impact des politiques sociales soutenues et d’une redistribution des revenus (notamment issus des hydrocarbures) qui favorisent un développement humain plus avancé que chez ses pairs régionaux.

Malgré cette percée, le chemin reste long pour rejoindre les standards des puissances occidentales. Le sommet du classement mondial demeure la chasse gardée de l’Europe du Nord, avec le Luxembourg (86,2 points) en tête, suivi de la Norvège et de l’Irlande.

À titre de comparaison, la France occupe la 20e place mondiale (60,36 points), juste derrière les États-Unis (18e) et le Canada (19e).

En bas de tableau, la réalité est plus sombre. Les 20 pays les moins prospères de l’indice se situent majoritairement en Afrique subsaharienne. Du Mozambique (10,88 points) à la République démocratique du Congo, l’étude pointe l’urgence de besoins massifs en investissements pour briser le cycle de la précarité.

En conclusion, ce rapport 2026 de HelloSafe consacre l’Algérie comme un « cas singulier » sur le continent : un pays qui réussit à transformer ses ressources en un levier de stabilité sociale, s’extrayant ainsi de la zone de faible prospérité où stagne encore la majorité de l’Afrique.