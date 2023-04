Plus frais l’été et plus chaud l’hiver, le climatiseur LG DUAL COOL garantit votre confort !

Les climatiseurs sont devenus des équipements indispensables pour améliorer le confort thermique de nos maisons. En été, ils permettent de maintenir une température agréable et de réduire l’humidité dans l’air ambiant, pour mieux supporter la canicule. Tandis qu’en hiver, certains modèles chauffent la maison, mais aussi, optimisent la qualité de l’air en filtrant les polluants et en absorbant la poussière et les allergènes. Avec ses avancées technologiques révolutionnaires, LG vous propose son climatiseur résidentiel DUAL COOL, l’incontournable pour combler tous vos besoins.

En effet, le climatiseur résidentiel LG DUAL COOL vous permet d’échapper aux chaleurs caniculaires l’été, et de rester bien au chaud l’hiver. Efficace grâce à son compresseur Inverter, ce modèle de climatiseur réduira votre facture de consommation sans compromettre la qualité et la performance de ses fonctions. Dans cet article, découvrez les principales caractéristiques du climatiseur LG DUAL COOL, votre nouvel allié contre le froid et la chaleur, utilisable tout au long de l’année.

LG Dual Inverter Compressor™, profitez du confort à moindres coûts

Doté du LG Inverter Compressor™, le climatiseur DUAL COOL vous offre un refroidissement 40 % plus rapide tout en vous permettant de faire des économies considérables sur votre facture d’électricité en consommant jusqu’à 70 % d’énergie en moins qu’un modèle non-Inverter.

Ainsi, le LG DUAL Inverter Compressor™, vous garantit un confort instantané avec un refroidissement rapide et plus efficace, mais aussi, une réduction de la consommation d’énergie pour économiser, mais aussi pour préserver les ressources et protéger la planète.

Par ailleurs, il convient aussi de noter qu’une garantie de dix (10) ans couvre le compresseur LG Inverter, qui comblera tous vos besoins au maximum de ses capacités pendants plus longtemps. Et ce, sans déranger vos oreilles ou votre vie quotidienne, car il est conçu pour minimiser le bruit.

Utilisez votre climatiseur LG DUAL COOL en été comme en hiver !

Outre son compresseur de pointe, le climatiseur LG DUAL satisfera vos besoins tout au long de l’année, aussi bien en été qu’en hiver. En effet, avec LG DUAL COOL™, restez au chaud quand il fait froid et restez au frais quand il fait chaud, car votre climatiseur peut être utilisé durant toute l’année.

Comparées aux radiateurs et aux produits de chauffage électrique, les technologies de chauffage des climatiseurs à pompe à chaleur de LG réchauffent l’espace jusqu’à 94 % plus rapidement et permettent d’économiser jusqu’à 68 % d’énergie. Ainsi, le climatiseur LG DUAL COOL vous assure une efficacité infaillible et des performances optimales.

Avec le climatiseur LG DUAL COOL, dîtes « OUI » à la sécurité et à l’environnement

Garantissant le confort thermique dans votre maison, le climatiseur LG DUAL COOL vous offre également la tranquillité d’esprit en prenant soin de votre sécurité et celle de votre famille. En plus d’être plus sûr qu’un chauffage à gaz, ce modèle innovant du leader sud-coréen LG comprend un capteur de prévention de surchauffe.

Et ce n’est pas tout ! Car avec le climatiseur LG DUAL COOL, vous protégez la planète en contribuant dans une démarche écoresponsable. Soucieuse de préserver l’environnement, LG réduit l’empreinte carbone de ses produits. D’ailleurs, ce modèle de climatiseur est certifié par le CarbonTrust. De plus, vous pouvez configurer vos produits directement dans l’application « LG Energy Payback », afin de mieux visualiser l’énergie économisée.