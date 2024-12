Plus de visas de travail en 2025 : ces 2 pays ouvrent leurs portes à l’immigration professionnelle

Alors que de plus en plus de pays européens sont confrontés à une pénurie de main d’œuvre, l’Allemagne et l’Italie ont décidé d’intensifier leurs efforts pour lutter contre la pénurie du personnel dans leurs entreprises.

Les gouvernements de ces deux pays prévoient d’augmenter en 2025 le nombre de visas qui sera accordé à des ressortissants étrangers qui souhaitent s’installer dans ces deux États Schengen pour des fins de travail.

L’Allemagne augmentera de 10% le nombre de ses visas de travail

Cette année, le gouvernement allemand a adopté sa nouvelle loi sur l’immigration. Une loi jugée efficace pour attirer un nombre important de travailleurs qualifiés pour venir travailler dans le pays. Pour rappel, en 2023, l’Allemagne a délivré un total de 177 000 visas de travail à des ressortissants étrangers ; ce chiffre a atteint la barre des 200 000 documents en 2024.

Le pays prévoit d’augmenter son quota de 10 %, dans les années à venir, pour attirer les personnes qualifiées dont l’économie allemande a un besoin urgent depuis plusieurs années. Par ailleurs, l’Allemagne prévoit de simplifier davantage le processus de demande de visa de travail.

En effet, le gouvernement allemand prévoit de poursuivre la numérisation du processus de demande de visa de travail afin de permettre aux ressortissants étrangers de repérer facilement les opportunités d’emploi.

En parlant des facilitations, l’Allemagne a récemment lancé son nouveau système à points, baptisé » la carte d’opportunité », permettant à des ressortissants étrangers de s’installer pendant un an dans le pays pour y chercher un emploi.

L’Italie augmentera son quota de 10 000 visas de travail en 2025

De son côté, le gouvernement italien prévoit d’augmenter, en 2025, le nombre de visas qui seront accordés aux professionnels, notamment dans le cadre de sa politique visant à réduire la pénurie de main d’œuvre dans ses entreprises.

En effet, le nombre de visas de travail devrait passer de 151 000 visas, en 2024, à 165 000 documents prévus pour l’année 2025. Pour rappel, en 2023, le quota que l’Italie a consacré pour cette catégorie s’élevait à 136 000 visas de travail.

La stratégie italienne prévoit une hausse de ce quota, notamment dans les secteurs en tension où l’on constate une pénurie de personnel. Le nombre des travailleurs étrangers saisonniers sera aussi augmenté en 2025. D’ailleurs, le Sénat italien a récemment adopté le Decretto Flussi qui ouvre la voie à plus de 181 000 travailleurs étrangers saisonniers.

Les travailleurs concernés pourront s’insérer dans des secteurs clés tels que le transport, l’hôtellerie, le tourisme, la construction, la mécanique, la télécommunication, la pêche, la plomberie…

