Plus de visa pour entrer en Algérie : ces voyageurs désormais exemptés

Le gouvernement de Hong Kong a annoncé, mardi 25 novembre 2025, que l’Algérie autorise désormais l’accès sans visa aux citoyens de cette région administrative spéciale (HKSAR). Cette décision est prise dans le cadre de l’initiative chinoise « Belt & road », à laquelle l’Algérie participe.

Le gouvernement de Hong Kong a annoncé, dans un communiqué mis en ligne mardi 25 novembre, que l’Algérie a décidé de simplifier les formalités de voyage et d’accorder un accès sans visa aux voyageurs en provenance de cette région de la Chine.

Depuis son adhésion à l’initiative « Belt and Road » de la Chine en 2018 (après le Maroc et la Tunisie), l’Algérie a concentré sa coopération avec Pékin sur les secteurs clés des transports, du ferroviaire et des infrastructures portuaires.

L’Algérie exempte de visa les voyageurs hongkongais

Les citoyens de Hong Kong peuvent désormais se rendre en Algérie pour un séjour sans visa d’une durée maximale de 14 jours, selon les précisions du gouvernement hongkongais. Le département de l’immigration de la région chinoise souligne que cette exemption doit « faciliter les voyages et renforcer les liens touristiques, culturels et économiques » entre l’Algérie et Hong Kong.

Par ailleurs, le communiqué en question rappelle que la décision de l’Algérie s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Belt & road ». Lancé par la Chine en 2013, ce vaste projet vise à connecter la Chine à l’Asie, à l’Europe et à l’Afrique par des infrastructures et des projets de développement.

Renforcer les liens touristiques, culturels et économiques

L’initiative « Belt & road » a été initialement conçue par la Chine avec un triple objectif : renforcer ses liens commerciaux avec les États partenaires, sécuriser son approvisionnement en énergie et investir dans les infrastructures dans le monde.

« Les détenteurs du passeport de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong (HKSAR) peuvent désormais se rendre en Algérie sans visa pour une durée maximale de 14 jours », a annoncé aujourd’hui le Département de l’Immigration. Notant que l’Algérie est membre de l’initiative « Belt & Road ». Le département a indiqué que cet accord d’exemption de visa facilitera les voyages et renforcera « les liens touristiques, culturels et économiques entre les deux territoires », lit-on dans le communiqué en question.

Selon le même document : « En incluant l’Algérie, 174 pays et territoires autorisent désormais l’accès sans visa ou avec visa à l’arrivée aux détenteurs du passeport HKSAR ».

