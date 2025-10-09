Plus de logements AADL, crédit 0%, baisse de la TVA : les 10 bonnes nouvelles du PLF 2026

Le projet de loi de finances 2026 trace les contours d’une politique résolument tournée vers le social. Entre nouveaux programmes de logements, aides au financement et baisses d’intérêts, plusieurs mesures annoncées apportent un vent d’espoir à des milliers de familles algériennes en quête d’un toit.

Le ministère du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville se voit doter d’une enveloppe globale de 933,72 milliards de dinars. Cette manne financière se décompose en 344,49 milliards de dinars en crédits d’engagement et 589,23 milliards de dinars en autorisations de paiement. Découvrons les investissements du PLF 2026 dans le secteur du logement en Algérie.

Le logement public au centre du PLF 2026 : de nouveaux projets sur tout le territoire

Le secteur du logement figure parmi les grands bénéficiaires du Projet de loi de finances 2026 (PLF 2026). L’enveloppe budgétaire prévue servira notamment à :

La construction de 10.000 logements publics locatifs (LPL) à travers plusieurs wilayas ;

à travers plusieurs wilayas ; Le dédommagement pour expropriation dans le cadre de projets d’utilité publique ;

dans le cadre de projets d’utilité publique ; L’aménagement des routes et réseaux primaires et secondaires autour des programmes de logements ;

autour des programmes de logements ; La réalisation de 430 équipements publics accompagnant les nouveaux quartiers : écoles primaires, collèges, lycées, structures sanitaires et de sécurité.

🟢 À LIRE AUSSI : Subventions, salaires, investissements : ce que prévoit le PLF 2026 en Algérie

Parmi les chantiers emblématiques figure également l’aménagement du lit des oueds dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, afin de sécuriser les zones urbaines et prévenir les risques d’inondation.

300.000 logements AADL et des prêts sans intérêts : un souffle pour la classe moyenne

Le texte prévoit une mesure phare ! Une réduction de 100 % du taux d’intérêt sur les crédits accordés par les banques publiques pour le financement des programmes de vente en location (AADL).

En clair, les souscripteurs bénéficieront de prêts totalement sans intérêts. Un allègement qui pourrait redonner de l’élan au marché et encourager de nouveaux ménages à franchir le pas de la propriété.

🟢 À LIRE AUSSI : Taxes, vignettes auto, contrôle technique… Ça va coûter plus cher en 2026

Le PLF 2026 prévoit à ce titre la construction de 300.000 logements en vente-location, un volume ambitieux qui s’ajoute aux projets en cours dans plusieurs wilayas.

Par ailleurs, les délais de dépôt des demandes d’acquisition pour les locataires du parc public à caractère social, financé entièrement par l’État, sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2026.

Ces ménages pourront ainsi déposer leur dossier pour devenir propriétaires, avec des conditions de financement plus souples et des taux réduits, y compris dans le cadre du financement islamique.

Un appui fort au financement islamique et à la réhabilitation du vieux bâti

Le PLF 2026 confirme également la volonté d’encourager les formules de financement islamique. Les taux d’intérêt appliqués aux crédits pour l’achat, la construction ou la rénovation d’un logement, ou pour l’acquisition d’un terrain à bâtir, seront revus à la baisse.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie lance son premier emprunt souverain avec un rendement de 6% net

Le texte prévoit aussi plusieurs mesures fiscales incitatives, dont :

Un taux de TVA réduit à 1 % pour les opérations de réhabilitation et de réaménagement d’immeubles anciens à usage d’habitation ;

pour les opérations de réhabilitation et de réaménagement d’immeubles anciens à usage d’habitation ; L’élargissement de l’exonération des droits de mutation à titre onéreux sur les acquisitions immobilières réalisées via les formules islamiques, comme la « mourabaha » ou « l’ijara muntahia bitamlik » (location-vente).

Ces dispositions visent à stimuler la rénovation du parc ancien, à faciliter l’accès à la propriété pour les ménages. Ainsi qu’à soutenir un secteur bancaire en pleine mutation vers la finance participative.

🟢 À LIRE AUSSI : PLF 2026 : la liste des équipements et véhicules neufs autorisés à l’importation

En somme, à travers ces mesures, le PLF 2026 poursuit une logique d’investissement dans l’habitat social, la mixité urbaine et la cohésion territoriale. L’effort budgétaire consenti dans le domaine du logement et des infrastructures de proximité illustre la volonté des pouvoirs publics de répondre à la demande sociale tout en soutenant la relance économique.

Résumé : ce que prévoit le PLF 2026 pour les logements en Algérie