Plus de destinations, plus de choix : Air Algérie et Turkish Airlines signent un partenariat

Dans une démarche constante d’amélioration de ses services, Air Algérie a conclu un partenariat stratégique avec sa consœur turque. Un accord qui vise à étendre significativement son réseau de destinations, offrant à la clientèle de la compagnie aérienne nationale une palette de destinations plus vaste et des connexions plus fluides avec la Turquie et au-delà.

C’est ce qui ressort d’un communiqué de la compagnie aérienne nationale, qui fait part de la signature d’un partenariat unissant les deux compagnies aériennes algérienne et turque.

Air Algérie s’associe à Turkish Airlines pour élargir son réseau de destinations

La compagnie aérienne nationale vient d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique avec Turkish Airlines. Et ce, dans le cadre de ses efforts continus pour élargir son réseau de destinations internationales et d’améliorer la qualité de ses services.

Air Algérie a expliqué, dans son communiqué, que cet accord comprend un partage de code entre les deux compagnies. Ce dernier permettra aux clients du transporteur aérien national de voyager vers des destinations variées en Turquie, en Asie et en Afrique.

La première compagnie aérienne nationale rappelle qu’elle est soucieuse de renforcer cette coopération pour améliorer la qualité de ses services et augmenter son efficacité. Par ailleurs, ce partenariat permettra de répondre aux attentes des voyageurs et d’enrichir les perspectives de transport aérien en Algérie.

Les vols vers la Turquie en promotion chez Air Algérie

Actuellement, Air Algérie propose en vente des billets de voyage au départ de l’aéroport d’Annaba vers celui d’Istanbul en Turquie à des prix attractifs, dans le cadre d’une nouvelle promotion lancée à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Le transporteur aérien met en vente des billets de voyage en aller-retour, au prix de 38 000 dinars. Ce tarif comprend un bagage en cabine de 10 kg et une pièce en soute de 23 kg. Cette nouvelle offre d’Air Algérie est valable jusqu’au 31 décembre 2024 et s’applique sur les vols programmés jusqu’au 31 mai 2025.

De plus, les billets de voyage entre Annaba et Istanbul achetés dans le cadre de cette offre sont modifiables avec des frais, mais ne sont pas remboursables, précise Air Algérie sur son site de réservation. Une offre à ne pas manquer, notamment pour les personnes qui souhaitent voyager en ce mois de décembre.

Pour rappel, la compagnie aérienne nationale dessert la Turquie au départ des aéroports d’Alger, d’Annaba et de Constantine.

