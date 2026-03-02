Plus de 60 enfants victimes de « piqûres mystérieuses » : un insecte non identifié déclenche l’alerte à Blida

À Mouzaïa, à l’ouest de Blida, l’alerte a circulé en quelques heures. Plus de 60 enfants ont développé des inflammations cutanées après l’apparition d’un insecte décrit comme ressemblant à « une punaise ou une puce ».

Face à la multiplication des cas, les autorités locales ont déclenché une intervention rapide. Mêlant enquête sanitaire, traitement médical et pulvérisation d’insecticide dans les zones concernées.

Selon les informations recueillies auprès des responsables locaux, les premières atteintes ont été signalées au niveau de la ferme Mokhtiche Abdelkader, connue sous l’appellation de Houch Jourda. Parmi les enfants concernés figurent des élèves dont la scolarité a été temporairement suspendue afin de permettre leur prise en charge médicale.

Mouzaïa (Blida) : intervention rapide après les cas d’inflammations cutanées chez plus de 60 enfants

Le président de l’association du quartier Mokhtiche Abdelkader, Amar Lahlah, a indiqué que les services communaux et sanitaires ont « aussitôt intervenu » après le signalement des cas. Les équipes ont examiné les enfants atteints ainsi que l’insecte suspect. Tout en mettant en place des mesures préventives et curatives.

Les opérations de pulvérisation d’insecticide ont débuté immédiatement. Elles se sont poursuivies jusque tard après l’iftar, dans l’objectif de contenir la propagation. Les services concernés ont concentré leurs efforts sur les zones où l’insecte a été signalé de manière répétée.

Selon le même responsable, cette mobilisation a contribué à apaiser les inquiétudes des riverains et des parents. Les enfants atteints reçoivent un traitement adapté et leur état évolue vers la guérison, sous suivi médical.

À Mouzaïa, des pistes à l’étude pour expliquer la prolifération de l’insecte

L’origine exacte de l’insecte n’a pas encore été déterminée. Amar Lahlah estime que plusieurs facteurs pourraient expliquer cette apparition. Il évoque notamment les températures élevées enregistrées en fin et début de semaine, la proximité d’une décharge à l’environnement du quartier ainsi que l’élevage de volailles dans le périmètre résidentiel.

Ces hypothèses font actuellement l’objet d’observations et d’analyses par les services compétents. En attendant les conclusions des investigations, les opérations de surveillance et de traitement se poursuivent dans le secteur concerné.

Les autorités locales affirment maintenir un suivi rapproché afin d’éviter de nouveaux cas et de stabiliser la situation sanitaire dans ce quartier de Mouzaïa.