Plus de 60 000 voitures Fiat importées en Algérie avant fin 2023

FIAT ALGÉRIE – Le président du conseil d’administration de Fiat El Djazaïr, Hakim Boutahra, a annoncé hier — mercredi 21 juin 2023 — que le groupe Stellantis compte introduire près de 70 000 véhicules Fiat importés sur le marché algérien de l’automobile d’ici la fin de l’année 2023.

Comme nous l’avons rapporté dans notre article de mercredi, le président Tebboune a pressé les responsables de Fiat de répondre, dans les plus brefs délais, à la demande croissante du marché algérien. La réponse du constructeur italien n’a pas tardé à venir.

Ainsi, le manager du Groupe Stellantis Afrique du Nord, Hakim Boutehra, a annoncé, en marge d’un colloque organisé par l’Ambassade d’Italie en Algérie à l’occasion de la 54e édition de la Foire internationale d’Alger, que le rythme des importations de l’entreprise Fiat El Djazaïr passera à 12 000 voitures par mois, à partir de juillet prochain.

« J’assure à tous nos clients, et aux Algériens en général, que l’offre de voitures neuves sur le marché national augmentera considérablement à partir de juillet », a-t-il affirmé. Et d’ajouter : « Nous importerons entre 10 000 et 12 000 véhicules par mois. Ce rythme se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. »

Selon ces nouvelles données, entre 60 000 et 70 000 voitures neuves de la marque Fiat entreront sur le marché algérien au cours des six derniers mois de l’année en cours.

Vers une importante réduction des délais de livraison des véhicules Fiat

Hakim Boutahra a expliqué cette démarche du constructeur italien par le grand engouement des Algériens pour les véhicules de la marque Fiat.

Selon lui, les carnets de commande au niveau des showrooms ne cessent de se remplir. En termes chiffrés, le président du CA de Fiat El Djazaïr a expliqué que l’entreprise a enregistré plus de 20 000 commandes en deux mois seulement.

Sur un autre registre, le journal Echorouk a révélé que les délais de livraison des Fiat connaîtront une diminution considérable prochainement, compte tenu de l’approvisionnement croissant du marché national en véhicules neufs. Ainsi, l’on s’attend à ce que les clients reçoivent leurs voitures dans les 15 jours qui suivent l’établissement du contrat d’achat.

Enfin, il faut savoir que les visiteurs de la FIA qui désirent acquérir un véhicule Fiat peuvent passer commande directement au stand de Fiat El Djazaïr. Il suffit au client de remplir un formulaire et de fournir une photocopie de la carte nationale d’identité.

Le représentant de la marque enregistrera l’opération sur le registre des commandes et, après quelques jours, il sera contacté pour verser la première tranche de sa nouvelle voiture, avant de finaliser l’achat.