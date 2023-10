Plus de 500 palestiniens tués après un raid israélien d’un hôpital à Gaza

Le bilan ne cesse de s’alourdir à Gaza. Un raid israélien sur un hôpital, mardi 17 octobre, a fait au moins 500 morts selon le ministère de la Santé palestinien.

De plus, l’ONU a pour sa part rapporté ce même jour qu’au moins six personnes qui s’étaient abritées dans une école abritant des réfugiés ont été tuées, également dans un raid israélien.

L’armée d’Israël cible depuis le 7 octobre la bande de Gaza avec d’intenses frappes aériennes qui ont détruit des quartiers entiers. Le bilan provisoire de l’agression sioniste a atteint 3.061 martyrs et plus de 13.750 blessés à Gaza et en Cisjordanie occupée. Cette agression n’a pas épargné les services de santé qui ont depuis été soumis à 41 attaques, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le porte-parole de l’organisation, Tariq Yasarevic, a déclaré que la situation sanitaire à Gaza est « préoccupante », soulignant que les stocks de médicaments qui se trouvaient dans l’enclave avant le début de l’agression étaient épuisés et que les réserves de carburant étaient sur le point de s’épuiser.

L’UNRWA met en garde contre le manque d’eau pour les civils à Gaza

En outre, l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a, mis en garde contre le danger de l’interruption de l’approvisionnement en eau potable pour les civils, ainsi que contre le risque élevé de sécheresse et de maladies infectieuses dues à l’effondrement des services d’assainissement.

L directrice des médias de l’UNRWA, Juliette Touma, a déclaré : « Aucune marchandise n’est entrée dans la ville densément peuplée depuis le 7 octobre. Pas de carburant, pas de nourriture, pas d’eau et aucune autre sorte d’aide ».

L’UNRWA a, en outre, indiqué qu’au moins 14 de ses employés ont été tués depuis le début de l’agression sioniste, notant que le nombre réel pourrait être plus élevé. Selon l’agence, plus d’un million de Ghazaouis ont été contraints de quitter leur domicile depuis le début de l’agression sioniste. Près de 400.000 d’entre eux se sont réfugiés dans des abris de l’UNRWA.