Plus de 50 000 commerçants mobilisés pour assurer les permanences de l’Aïd el-Adha 2023

Lors du Forum sur l’investissement et l’export « Algeria Exspo-Invest », qui s’est tenu en marge de la Foire internationale d’Alger (FIA), M. Zitouni a annoncé la prise de mesures spécifiques pour assurer l’approvisionnement continu du marché et éviter les pénuries pendant les trois jours de l’Aïd et le week-end qui s’ensuit.

Ce sont au total 6 463 boulangeries et 28 984 commerçants spécialisés dans l’alimentation générale, les fruits et légumes, qui devront ainsi répondre présent durant les 3 jours fériés de la célébration religieuse.

Pour suivre la mise en œuvre du programme de permanence, le ministère du Commerce missionnera plus de 2 300 (2 356) agents de contrôle à travers tout le territoire national.

Laiteries, usines d’eau minérale et minoteries concernées par la permanence de l’Aïd el-Adha

M. Zitouni a souligné que près de 183 000 commerçants itinérants veilleront à assurer l’approvisionnement national en produits de base, principalement dans le domaine des fruits et légumes. De plus, les pouvoirs publics comptent mobiliser 39 unités de production d’eau minérale, 143 laiteries, mais aussi, 288 minoteries, ajoute ce dernier.

M. Zitouni conclut ainsi en se félicitant du respect du programme des permanences lors de l’Aïd El Fitr, avec un taux de présence de 98 %.