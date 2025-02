Plus de 450 panneaux installés : nouveau plan de circulation dans cette wilaya dès le 5 février

Dès mercredi 5 février à 6 h du matin, Blida adoptera un nouveau plan de circulation. Selon l’Agence de presse algérienne (APS), l’objectif de cette initiative est de fluidifier le trafic et réduire les embouteillages dans plusieurs quartiers de la ville.

Les automobilistes devront s’adapter à de nouvelles directions et des rues à sens unique. Un changement majeur qui s’accompagne de mesures pour en assurer la bonne mise en place.

Parmi les modifications majeures prévues, certaines rues connaîtront un changement de direction. Notamment la rue Amara Youssef, qui s’orientera désormais vers la rue Mohamed Boudiaf pour rejoindre la rue Krittli Mokhtar. D’autres rues, comme la rue du 11-Décembre, la rue Larbi Tebessi et la rue Mohamed Wali, adopteront également un sens unique afin de fluidifier la circulation.

Concernant la rue du 11-Décembre, elle sera soumise à une nouvelle organisation avec une circulation bidirectionnelle. Deux voies seront réservées aux véhicules venant de la rue Mustapha Ben Boulaïd en direction de la rue Zabana. Tandis qu’un seul couloir sera maintenu pour le sens inverse.

🟢 À LIRE AUSSI : Routes fermées ce week-end : la neige paralyse la circulation dans plusieurs wilayas

Blida adopte un nouveau plan de circulation pour fluidifier le trafic

Face à une congestion routière grandissante, les autorités locales ont décidé de revoir en profondeur l’organisation des axes de circulation dans la wilaya de Blida. Parmi les modifications prévues :

Mise en place de rues à sens unique pour fluidifier le trafic ;

Modification de la direction de certaines artères clés ;

Aménagement de nouvelles zones d’arrêt pour éviter les stationnements anarchiques ;

En effet, pour assurer la réussite de ce plan, la sûreté de la wilaya de Blida a prévu des dispositifs spécifiques afin de mieux encadrer les changements. De plus, les autorités déploieront des agents sur les points clés pour sensibiliser les usagers et faire respecter les nouvelles règles de circulation.

🟢 À LIRE AUSSI : Augmentation des salaires : le ministère de la Santé passe à l’action

En outre, le commissaire de police Amel Hachemi, cheffe du bureau de communication de la sûreté de la wilaya, a précisé que plus de 450 panneaux de signalisation seront installés dans toute la ville. Ces équipements comprennent des panneaux d’interdiction de stationnement et des panneaux directionnels. En plus de l’aménagement de nouvelles zones d’arrêt. Pour éviter les bouchons causés par les véhicules garés des deux côtés de la chaussée.

En parallèle, une campagne de sensibilisation sera menée auprès des citoyens et des visiteurs. Celle-ci vise à les informer des nouvelles dispositions et les inciter à respecter les règles en vigueur.

En somme, avec ces mesures, les autorités de la wilaya de Blida espèrent améliorer la fluidité du trafic. Ainsi, offrir aux habitants de Blida une meilleure expérience de conduite en milieu urbain.

🟢 À LIRE AUSSI : Réserves mondiales d’or et de devises 2025 : Où se classe l’Algérie ?