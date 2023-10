Plus de 4200 palestiniens morts dans les attaques israéliennes sur Gaza

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé aujourd’hui, le vendredi 20 octobre 2023 que le bilan des victimes de l’agression d’Israël contre Gaza et la Cisjordanie occupée, s’est élevé à 4.218 martyrs et plus de 13.400 blessés.

En effet, le ministère a déclaré dans un communiqué publié par l’agence de presse Wafa, que 4.137 martyrs sont tombés dans la bande de Gaza depuis le début des raids et bombardements d’Israël le 7 octobre dernier, tandis que le nombre de martyrs dans les gouvernorats de Cisjordanie s’élève à 81. Il a ajouté que plus de 12.000 citoyens ont été blessés depuis le début de l’agression dans la bande de Gaza, tandis qu’en Cisjordanie, le nombre de blessés a atteint environ 1.400.

Il est à noter que dans un précédent bilan a fait état de 3.866 martyrs et plus de 13.400 blessés à Gaza et en Cisjordanie.

Pour le 14e jour consécutif, l’armée de l’occupation israélienne continue de cibler la bande de Gaza avec d’intenses frappes aériennes qui ont rasé des quartiers entiers et déplacé plus d’un million de personne.

⚡⚡وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحا.يا الع/دوان "الإسرائيلي" ليصل إلى 4137 ش/هيد/ا وأكثر من 13 ألف م.صاب وأكثر من ألف مف.قود أغلبهم من الأطفال. pic.twitter.com/tlesbut5lE — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) October 20, 2023

A quand l’arrivée de l’aide humanitaire à Gaza ?

L’entrée de l’aide humanitaire internationale dans la bande de Gaza est prévue pour demain, le samedi 21 octobre 2023, selon Martin Griffiths, le responsable des situations d’urgence de l’ONU. Des négociations approfondies et avancées sont en cours avec toutes les parties concernées pour garantir que cette opération d’aide démarre le plus rapidement possible. Cette première livraison devrait donc débuter demain ou dans les prochains jours.

Les détails de l’ouverture du passage de Rafah, à la frontière entre l’Égypte et Gaza, restent cependant flous. Le porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU, Jens Laerke, a expliqué lors d’un point de presse à Genève qu’il n’était pas en mesure de donner plus de précisions à ce sujet. Néanmoins, il exprime l’espoir que les livraisons puissent débuter le plus tôt possible, de manière sûre, sécurisée et durable. Il espère également que cette aide pourra être étendue à l’avenir.

Martin Griffiths et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, se trouvent actuellement en Égypte pour négocier les détails de l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza. Les autorités égyptiennes jouent un rôle clé dans cette opération, puisque le passage de Rafah se situe à la frontière entre l’Égypte et Gaza. Les discussions en cours visent à garantir que l’aide puisse être acheminée de manière efficace et en toute sécurité.